Exatlón All Star: quién fue el último eliminado

Exatlón All Star está en su recta final. Instagram @exatlonmx

Luego de 85 días de aventura en diversas locaciones y en las condiciones más adversas, Exatlón All Star despidió a otro participante. El resultado ocurrió en la gala de este 27 de abril, a pocos días de la esperada gran final.

Se trata de Pato Arajo, conocido como el Capitán Coraje, quien no pudo superar la máxima prueba, y quedó fuera del reality show. El atleta fue despedido por sus compañeros de los equipos azules y rojo, en una de las jornadas más emotivas.

“Venga CAP eres grande! Un ejemplo a seguir”, “La única razón por la que no ví exatlon ya se fue”, y “Gracias por tanto patito me da mucha tristeza que estés eliminado”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los fanáticos de la competencia. Otros se mostraron alegres por la salida del atleta: “Siiiiiii! Al fin salió, ya se me hacia que lo dejaban ganar”.

Pato se expresó poco después de conocer su eliminación y se mostró conmovido por su salida de Exatlón All Star. “Desgraciadamente familia roja me quedo fuera de la competencia, no voy a poder acompañar a Heliud y Mati en estos últimos días, pero les deseo lo mejor, espero que hagan las cosas lo mejor posible, les deseo lo mejor desde el corazón, que podamos llegar más rojos que azules a la final... es una competencia que solo va a permitir un ganador, espero que se quede en este color que tanto quiero, que tanto defendí”, dijo señalando su camisa colorada.

La final de Exatlón All Star seré este 1 de mayo. Este jueves 28 de abril se jugarán el segundo playoff donde s definirá otro eliminado y los cuatro atletas que irán al desenlace. Desde ya los participantes parecen estar planificando sus estrategias y posibles alianzas. “A partir de ahora con los cinco que quedan no me dejaré tentar el corazón por nadie”, afirmó Koke Guerrero mientras que Heliud prometió salir a defender su playera.

Javier Márquez quedó fuera de la competencia este 24 de abril, una nueva eliminación que sufrió el equipo azul. El atleta no pudo defender sus cinco vidas en el circuito en el que se enfrentó contra David Juárez “La Bestia” y Evelyn Guijarro. “Me siento en paz y ya quiero irme y lo primero que quiero hacer es agarrar a Aby y abrazarla y decirle mucho que la amo”, dijo el entrenador físico sobre su próximo reencuentro con su pequeña hija.