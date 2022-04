Gustavo Loza: ‘De ninguna manera podemos subestimar el poder que tiene la televisión abierta en nuestro país’

El cineasta Gustavo Loza se encuentra en un momento importante en su carrera, pues a la par del estreno de la octava temporada de la serie 40 y 20, regresó al cine después de varios años de mantenerse alejado con una nueva cinta titulada Welcome al norte, que tiene locaciones en Yucatán y Tijuana.

Gustavo Loza. Director de proyectos de cine y televisión. (Foto: Carla Macías.)

El director mexicano platicó con Publimetro sobre este momento que vive, donde ya le dio la vuelta al suceso que marcó su carrera en 2018, luego de unas declaraciones de Karla Souza, quien sin dar nombres, sugirió que el cineasta había tenido actitudes inapropiadas con ella.

“Yo le he dado vuelta a la hoja. Me parece que mi trabajo habla por mí. Hubo situaciones en lo absoluto esperadas que debes tomar con filosofía, son situaciones que se dan en la vida, de pronto sumamente crueles e injustas, pero la final eso debe hacerte crecer como persona y profesional. Hay que darle la vuelta y no hay más que ser honestos y seguir trabajando; también pensar que hay que seguir haciendo las cosas bien y pensar que esas cosas pasan por algo. Hay que darle la vuelta y sacarle provecho positivo a todas las circunstancias de la vida”, compartió Gustavo Loza.

El también guionista estrenó la octava temporada de 40 y 20, un proyecto que está por cumplir los 100 capítulos.

“Justamente con la temporada ocho que se estrena vamos a llegar a los 100 capítulos, eso nos dio gusto porque no ha sido fácil. Apostamos por hacer algo que nadie conoce con actores nuevos, quizá -en su momento- lo más fácil hubiera sido, con todo respeto, traer a Omar Chaparro o Adrián Uribe, pero siempre aposté por otro tipo de proyecto. En el caso del Jorge Burro Van Rankin que no lo consideraban en Televisa como actor y lo tenían encasillado conduciendo o echando desmadre nada más, es un tipo que puede actuar en proyectos de comedia. Todos hemos ido creciendo poco a poco”, dijo.

También compartió en exclusiva que arrancarán con las grabaciones de la novena y décima temporada, el próximo mes de junio.

Televisión abierta vs Plataformas digitales

Gustavo Loza ha realizado proyectos para todos los formatos en la pantalla, “no hay diferencias yo apuesto por proyectos de calidad y realmente la ventana es irrelevante si es plataforma, televisión tradicional o cable. Me ha tocado hacer de todo y de ninguna manera podemos subestimar el poder que tiene la televisión abierta en nuestro país. Muchos creían que la televisión iba a morir, pero están en un gravísimo error. Hay muchas plataformas, muchas opciones y eso está muy bien pero en términos de calidad uno tiene que ver y hacer cosas lo mejor posible sin importar cuál sea la ventana”.

De regreso al cine

Tras una larga ausencia en el cine, el director mexicano retoma esa faceta con la cinta Welcome al norte.

“Me agarraste en medio de una secuencia en la playa de Tijuana donde filmamos una película que me tiene ilusionado por volver después de algunos años a hacer una película, porque había estado ocupado con 40 y 20 y Run Coyoye Run que son los dos proyectos que hice a lo largo de estos seis años. Regresar al cine porque es algo prioritario para mí y ya no quiero dejar pasar mucho tiempo. No puedo dar muca información pero es una película que se llama Welcome al norte con locaciones en Yucatán y Tijuana, ya estamos en la sexta de ocho semanas de filmación”, finalizó.

¿Dónde ver la octava temporada de 40 y 20?

12 capítulos incluye la octava temporada de 40 y 20, que forma parte de la barra de comedia Noche de buenas, que se transmite después del noticiero de Denise Maerker.

Protagonizada por Jorge Burro Van Rankin, Mauricio Garza, Michelle Rodríguez, Mónica Huarte, Armando Hernández y Oswaldo Zárate.

Van Rankin, Mauricio Garza, Michelle Rodríguez, Mónica Huarte, Armando Hernández y Oswaldo Zárate. La octava temporada contará con las actuaciones especiales de Daniel Raymont, Bárbara de Regil, Montserrat Oliver, Katia Bada, Julieta Grajales,Yare Santana y Tony Serdan, entre otros.

PUBLIMETRO TV: