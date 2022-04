Está malita, revelan que Lolita Ayala utiliza bastón y tanque de oxígeno

Se reveló que la periodista y presentadora mexicana Dolores Ayala Nieto mejor conocida como Lolita Ayala, de 70 años de edad, se encuentra ‘malita’, de acuerdo con la periodista Maxine Woodside, quien reveló dicha información a través de su programa ‘Todo para la mujer’.

Lolita Ayala utiliza bastón y tanque de oxígeno por problemas respiratorios, de acuerdo con Maxine Woodside. / Foto: Twitter

Woodside, en el programa del 27 de abril, le compartió a Ana María Alvarado que se encontró con Lolita Ayala mientras estaba en una sesión de fotos y esta le contó que se cayó en su casa y la tuvieron que operar pero debido a eso, por lo tanto, se vio en la necesidad de usar bastón y agregó, que también cuenta con tanque de oxígeno porque le cuesta respirar debido a la altura de la CDMX.

Lolita Ayala utiliza bastón y tanque de oxígeno por problemas respiratorios, de acuerdo con Maxine Woodside

“Ya me iba y llegó Lolita Ayala, que también me dio mucho gusto saludarla porque hace tiempo que no la veía. Lolita iba con un saco carísimo de París, precioso, blanco, guapísima. Está muy malita por su cadera, pero ya está mejor, trae su bastón y oxígeno porque en la Ciudad de México no puede respirar”, compartió Maxine y agregó que a pesar de eso la vio muy guapa como siempre.

Lolita Ayala y sus múltiples accidentes

Cabe recalcar que en 2015, Lolita Ayala sufrió un accidente esto debido a que se cayó el helicóptero en el que iba, lo que hizo que se cayera de una altura de cinco metros y años después, en 2021, se rompió la cadera y el fémur, por eso mismo fue sometida a una cirugía, pero tras esto, tuvo que usar una andadera para ayudarla a caminar, “Estuve una semana en el hospital, se me rompió una pierna en varios pedazos y tengo que usar andadera”, compartió Ayala en el programa Hoy.