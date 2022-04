Manelyk González se une a “Las estrellas bailan en Hoy”

“Ningún ritmo se me facilita pero le voy a echar todas las ganas”. Con esta promesa Manelyk González, conocida por su participación en varios realities como Acapulco Shore y La casa de los famosos, asumió otro proyecto, esta vez una competencia de baile.

El programa “Las estrellas bailan en Hoy”, iniciará este 2 de mayo con la participación de 11 celebridades que demostrarán su talento en la pista, y se someterán al juicio de los expertos Latin Lover, Andrea Legarreta y Ema Pulido, quien sustituirá a Lolita Cortés.

La influencer mexicana no pudo adelantar detalles del programa pero se mostró estusiasmada por la pareja con la que bailaría en show. “Me tocó muy buena pareja, no me voy a quejar”, dijo entre risas. El grupo completo se conocerá en la gala de estreno, aunque en las últimas semanas se han revelado algunos de los famosos que estarán en el reality.

Galilea Montijo, quien fue confirmada como anfitriona, reveló la participación del actor Alex Durán, también de la actriz Olivia Collins, la cantante y bailarina Lis Vegas y el productor y cantante Raymix. Ademas se confirmó que bailarán el actor Raúl Magaña, Violeta Isfel, el galán César Ureña, la cantante Marisol Terrazas, también Carlos Speitzer, además de Chao y la comediante conocida como Excelsa.

“Acepté este reto, porque aparte de ser fanática del programa, cuando ví las primeras emisiones pensé ´qué divertido, me encantaría formar parte´, no es lo mismo hacer Tiktoks que bailar profesionalmente. Yo soy demasiado perfeccionista, a mi me gusta hacer las cosas bien y cuando no están bien y depende de mi, me frustro mucho”, dijo la actriz Violeta Isfel sobre su experiencia en el reality show.

La presentadora venezolana Marie Claire, quien también fue confirmada para esta temporada, habló luego de los primeros ensayos. “Estoy muy loca, estresada... este ritmo no lo conozco, es primera vez en mi vida que lo bailo pero estoy muy feliz”. Chao, por su parte dijo que demostrará que el baile no tiene edad, y aunque ha realizado varios espectáculos, sobre todo flamenco, reconoció que el baile no es su fuerte.

Lolita Cortés será la gran ausente de esta tercera temporada, ya que la bailarina cumple con una ajetreada agenda de proyectos, que incluye el programa “Perdiendo el juicio”, y el musical “Te amo eres perfecto”, producido por Ricardo Díaz, y donde comparte créditos con Chantal Andere, Efraín Berry, Dulce Patiño y Oscar Acosta. También prepara su participación en el musical The Prom.