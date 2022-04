“Me despedí de mi cabellera”: Marta Guzmán relata cómo perdió el pelo por el cáncer

Desde finales de 2021, la presentadora Marta Guzmán libra una dura batalla contra el cáncer de mama, uno de los más mortíferos en el mundo. Fue tras un chequeo médico rutinario que le fue diagnosticado un tumor maligno, aunque la famosa decidió sincerarse con el público el pasado mes de febrero.

Guzmán compartió un emotivo relato en el programa El Chismorreo donde ya avisaba sobre los cambios físicos que sufriría a causa de esta enfermedad. “No quería llorar, dicen que es la enfermedad de las emociones... en diciembre me operaron de un tumor en el seno derecho, resultó ser cáncer, afortunadamente se quitaron ganglios también malignos, y simplemente para que no regrese el cáncer, los estudios recomendaron realizar quimioterapia, radiaciones y terapia hormonal”.

De inmediato se sumaron mensajes de apoyo para la presentadora, también de agradecimiento por compartir esta experiencia y sus recomendaciones para prevenir esta enfermedad a través de chequeos médicos periódicos. Recientemente sumó otro emotivo mensaje donde mostró su faceta más humana y sorprendió al dejarse ver por primera vez sin pelo.

“Así me veo sin mi peluca, ya me he ido acostumbrando y me recuerda que estoy pasando por un proceso de sanación y cada síntoma, llagas en la piel, uñas amoratadas, lengua sensible y blanca, ojos llorosos, cansancio, bochornos, mareos y todos los achaques que pueda sentir, van pasando para que jamás vuelva a regresar el cáncer de mama”, escribió en sus redes sociales.

En el relato, Marta aseguró que la caída de cabello comenzó poco después del diagnóstico. Al ver cómo lo perdía lentamente decidió recurrir a las pelucas oncológicas, una de las opciones comentadas por su médico especialista. Pero finalmente, al verse casi calva decidió raparse con la ayuda de sus hijos, quienes según dijo, fueron quienes le pasaron la rasuradora eléctrica.

“Me despedí de mi cabellera desde el pasado 15 de febrero, ya que ver cómo se caía poco a poco, no lo niego, me hacía sentir triste”, contó la famosa a través de las rede sociales donde muchos elogiaron su valentía, entre estos la conductora Joanna Vega-Biestro quien escribió: “¡Te admiro! La vida te puso en mi camino para ser mi maestra!!! No tienes idea cuanto te adoro!!!”.

Marta Guzmán inició sus pasos en la televisión en la cadena Televisa, cuando ingresó al programa “En concreto”. También fue parte de “Duro y directo” que forma parte de una larga lista de proyectos vinculados al periodismo y la conducción, como “En contraste”, “Primero noticias” y “Matutino express”. En 2015 ingresó a las filas de TV Azteca, con un programa más ligero dedicado a la cocina. En 2021 decidió hacer parte de la política como militante del Partido Verde Ecologista.