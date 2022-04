Exatlón All Star 2022: cuándo, dónde y a qué hora transmitirán la final del reality

Exatlón All Star Instagram @exatlonmx

La adrenalida llegó a su nivel máximo a pocos días de la esperada final de la competencia Exatlón All Star 2022, que reúne a los atletas más arriesgados y talentosos del popular programa. Luego de tres meses de duras pruebas, los cuatro finalistas darán el todo por el todo para quedarse con el máximo trofeo y un premio en efectivo.

En la jornada de este jueves 28 de abril se conoció finalmente quién abandonó la competencia luego de los segundos playoff. Tal como se pronosticó resultó perdedora Evelyn Guijarro, del equipo de los azules, quien no puedo superar a David “La bestia”, quien era guiado por Heliud. Ella inició con ventaja pero finalmene no logró salvar su única vida.

“Sniper”, como también se conoció Evelyn, fue despedida entre aplausos y abrazos por sus compañeros, mientras que lose seguidores le expresaron respaldo en las redes sociales. “Eres increíble. Excelencia en todo sentido. Felicidades por tanto. “, “Evelyn no te hace falta un trofeo para demostrar q eres la atleta azul mas luminosa de de todo exatlon tu ya eres campeona, tienes el apoyo y el cariño de miles de personas”, le escribieron.

Este viernes 29 de abril se vive a gran semifinal donde los atletas irán con máxima actitud para lograr el pase a la final y quedarse con el máximoo trofeo. “Algo que quería hacer en este duelo era vencer a Evelyn, porque ella estuvo presente en el duelo en el que Javi se fue y quería vengarlo”, expresó David La bestia. Mati en cambio se mostró conmovida por la salida de Evelyn. “Ella ya no está pero sé que no se ha ido pero sigue presente en mí, me va a hacer muchísima falta pero le prometí algo y lo voy a cumplir”.

La gran final con los últimos tres finalistas es este domingo 1 de mayo a las 19:30 horas a través de Azteca UNO. La producción no ha dado pistas de quiénes pasarán al duelo final aunque algunas páginas de fanáticos y de spoilers adelantaron que la contienda quedará entre Koke Guerrero, Heliud Pulido y Mati Álvarez. A diferencia de otras ediciones, solo habrá un campeón y no varios ganadores por ramas.

En la quinta y más reciente temporada quedaron de ganadores Koke Guerrero y Marysol Cortés, mientras que en la cuarta edición resultaron triunfadores Mati Álvarez y Pato Araujo. Ernesto Cázares fue el ganador absoluto de la primera temporada gracias al voto del público.