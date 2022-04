LOL: Last One Laughing está de regreso con su cuarta temporada que está llena de novedades y diversión

Debido al éxito rotundo que ha tenido el programa “LOL: Last One Laughing”, este 6 de mayo se estrenará una cuarta temporada en Amazon Prime Video. La intención de la competición es la misma ya que los participantes no deberán reírse mientras ellos crean estrategias para hacer reír a los demás. En esta nueva temporada el programa promete más risas, más reglas y diversión desenfrenada. Algo novedoso es que esta vez los competidores trabajarán en equipo ya que tienen parejas. En entrevista con Publimetro, el anfitrión de “LOL”, Eugenio Derbez dijo, “En esta temporada hay cosas nuevas y una de ellas es finalmente puedo tener a alguien con quien poder platicar y comentar sobre la competencia”.

En esta ocasión, José Eduardo el hijo de Eugenio Derbez lo acompaña en “LOL” como anfitrión y de cómo lo invitaron a participar en el proyecto mencionó, “A mí desde que me lo propusieron obviamente yo ya conocía LOL y ya había ido a ver las grabaciones de mi papá y me gustó mucho el concepto. Cuando me ofrecieron trabajar como co-conductor con mi papá dije: Sí, porque nunca habíamos trabajado así como tan juntos. Mi papá y yo tenemos un humor muy parecido, humor muy negro y sarcástico”. Asimismo, Derbez agregó, “Para mí era muy importante tener a alguien ahí en el cuarto de control y no sabes qué divertido fue tener a José Eduardo conmigo y él es muy ingenioso y se le ocurren cosas muy simpáticas.

“Yo creo que esta es una de las mejores temporadas de LOL y la dinámica de parejas fue un twist extra que ahora compiten por parejas y si uno se ríe salen los dos”, explicó Derbez. Como es sabido Eugenio Derbez es un maestro de la comedia en México y acerca de la importancia de hacer reír a la gente él expresó, “Yo creo que el poder hacer reír a la gente es una labor social y más en esta época en la que la gente tiene tantos problemas y hay tanta violencia en la televisión. Que la gente se sienta mejor después de ver mis programas y que se ría para mí eso no tiene precio y además de que es mi trabajo es una gran labor social”.

En esta temporada habrá una lucha de generaciones y de diversos tipos de comedia

Acerca de las parejas que competirán esta cuarta temporada por el gran premio, estas están conformadas por: Alex Montiel “El Escorpión Dorado” y “Platanito”, Eduardo Videgaray y “El Estaca”, Juan Carlos “El Borrego” Nava y Juan Carlos Casasola, Alexis de Anda y Ray Contreras y Karla Camacho e Isabel Fernández. La pareja ganadora se llevará un millón de pesos, pero el premio será destinado a una fundación elegida por los ganadores. En entrevista con Publimetro, Juan Carlos Casasola compartió, “Esta temporada quedó muy divertida, tiene de todo y además como somos parejas con maneras de pensar tan diferentes eso lo hizo muy divertido y la gente puede esperar que los capítulos sean muy entretenidos”.

De la misma forma, Juan Carlos “El Borrego” Nava dijo, “En esta ocasión las parejas que entramos tenemos una manera de hacer comedia de forma muy diferente pero lo que a mí me fascinó fue el respeto que cada una de estas parejas tuvo con la comedia de los demás”. Por su parte, Ray Contreras añadió, “Como comediantes siempre quieres darle al público un producto que se merezca y creo que fue muy directo la competición y al mismo tiempo nos divertimos y nos tomamos muy en serio la comedia”. Isabel Fernández nos confió que en su caso la dinámica de la pareja “fue un punto débil ya que con Karla se la pasa riendo”.

Asimismo, “Platanito” dijo que uno de los grandes retos a los que se enfrentaron en esta temporada los comediantes fue “la generación de cristal” y de ello mencionó, “Ahora estamos viviendo una época en la que todo está mal visto y de todo se ofenden y ya no puedes contar chistes de nada”. En esta temporada las reglas son aún más estrictas y Alex Montiel “El Escorpión Dorado” comentó, “Esta vez con cualquier mueca que hicieras o con cualquier sonido se amonesta a la pareja completa y por eso tienes menos posibilidades de cagarla”. “El Estaca” añadió, “Fuera de broma esta temporada sí está muy buena y vale la pena que la vean y hay una mezcla interesante de comedia y es como una ensalada de estupideces”. “No tiene nada que ver esta temporada con las anteriores porque esta es la buena”, dijo Eduardo Videgaray. Para concluir, hay que tener en cuenta que esta temporada constará de 6 capítulos y los tres primeros estarán disponibles el 6 de mayo, mientras que los tres restantes el viernes 13 de mayo.