Andrés Cepeda llega a México con el sencillo Lo Que Había Olvidado, una balada romántica dedicada a su esposa Elisa

El cantautor colombiano Andrés Cepeda está de regreso en la CDMX, para promocionar su más reciente sencillo ‘Lo Que Había Olvidado’ junto a su esposa Elisa, quien es protagonista en el video musical oficial “Buena parte del álbum se dio en el confinamiento, este es el tercer sencillo del álbum, primero fue ‘Lo Que Se Va’ junto a Ximena Sariñana, seguido de ‘Si Todo Se Acaba’ con Joss Favela y con el cuarto single será el lanzamiento del disco”, señaló Andrés Cepeda en entrevista.

Andrés Cepeda llega a México con el sencillo 'Lo Que Había Olvidado' dedicado a su esposa Elisa. / Foto: Cortesía

Con este sencillo, el colombiano muestra un amor intenso y bonito, al igual que una historia muy personal e íntima donde narra la relación de amor junto a su esposa Elisa con quien lleva 10 años. Asimismo, Andrés Cepeda es conocido por sus canciones románticas y el define al amor como el motor que te hace hacer las cosas en la vida, “Es la gran motivación, el amor en todas sus formas, si el amor es muy grande las acciones son mucho más grandes”, relató Cepeda.

Por otro lado, Cepeda conoció a su esposa Elisa de una forma muy particular y es que ella es periodista y anteriormente trabajaba para un diario en Medellín, un día acudió a una entrevista con el cantautor y a el le pareció que era bellísima, además de que sus preguntas fueron estupendas, posteriormente la invitó a su concierto donde la sentó en la primera fila y tras varios meses donde le demostró que sus intenciones eran buenas logró convencerla de que ella era la indicada, acto seguido se trasladó hasta Bogotá donde la convenció de vivir juntos y el resto es historia “Es una relación que es muy especial para mi porque no solamente llegó en un momento muy importante sino que también se convirtió en la persona con quien trabajo, ella me volvió a enamorar”.

Andrés Cepeda llega a México con el sencillo 'Lo Que Había Olvidado' dedicado a su esposa Elisa. / Foto: Cortesía

Asimismo, relató que el cree que hay cosas en el camino que simplemente están esperando y que no se pueden entender hasta que suceden, además, compartió que cuando era pequeño, tenía una banda junto a sus amigos, con los que ganaron un concurso de música y gracias a eso, grabaron su primer sencillo y a partir de eso obtuvieron su primer contrato discográfico lo que los llevó a realizar 4 álbumes juntos. Posteriormente, la banda se disolvió y emprendió una carrera como solista en 2020, pero su sueño siempre fue compartir música con la gente.

En 2022, el colombiano estrenará su nuevo disco, el cual incluirá varias colaboraciones al igual que temas en solitario, y el próximo 4 de mayo llegará al Teatro Metropólitan de la CDMX con un nuevo repertorio y montaje. Será el primer show totalmente renovado, el cual se tuvo que posponer debido a la pandemia. En julio y agosto se lanzará el cuarto sencillo y a la par el nuevo álbum.