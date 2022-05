Harry Styles revela lista de canciones para el álbum Harry’s House

El cantautor británico de 28 años de edad, Harry Styles, se encuentra a un par de semanas de estrenar su tercera producción discográfica, a la cual tituló ‘Harry’s House’, y que verá la luz el próximo viernes 20 de mayo. Semanas atrás se anunció que el álbum contará con 13 temas en total y el pasado 28 de abril, se reveló el tracklist o la lista de canciones oficial.

Harry Styles revela tracklist o lista de canciones para álbum ‘Harry’s House’

Se compartieron los títulos para los 13 temas que vendrán incluidos en ‘Harry’s House’ y los seguidores del británico señalaron que nuevamente hay un tema con el nombre de una fruta, la cual se tiula Grapejuice o jugo de uva. Cabe recalcar que Styles debutó el sencillo ‘As It Was’ en el festival Coachella y en exclusiva presentó la canción ‘Boyfriends’.

Harry Styles revela tracklist o lista de canciones para álbum ‘Harry’s House'. / Foto: Getty Images (Kevin Winter/Getty Images for The Recording A)

De acuerdo con el sitio web oficial del cantautor, el álbum estará disponible en varios formatos, entre ellos, vinyl, casette, CD y digital. En el caso del vinyl o vinilo el lado A contendrá siete temas en total y el lado B, seis canciones más.

Tracklist oficial para ‘Harry’s House’ de Harry Styles

1. Music For A Sushi Restaurant

2. Late Night Talking

3. Grapejuice

4. As It Was

5. Daylight

6. Little Freak

7. Matilda

8. Cinema

9. Daydreaming

10. Keep Driving

11. Satellite

12. Boyfriends

13. Love Of My Life

Harry Styles llega a México con la gira ‘Love On Tour 2022′

Por otro lado, Harry Styles llegará a México con la gira ‘Love On Tour 2022′, el próximo mes de noviembre, con la que deleitará al publico mexicano con sus más grandes éxitos como Watermelon Sugar, Adore You, Falling, Golden, Kiwi, Sign Of The Times y por su puesto, su más reciente sencillo As It Was.

Domingo 20 de noviembre - Arena V.F.G. - Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco.

Martes 22 de noviembre - Arena Monterrey - Monterrey, Nuevo León.

Jueves 24 y Viernes 25 de noviembre - Foro Sol - Ciudad de México, México.