The Killers: Brandon Flowers cantó ‘Por tu maldito amor’ de Vicente Fernández en Guadalajara

La agrupación The Killers se ha convertido en una de las bandas favoritas de los mexicanos, quienes los han visto dentro de festivales, en estadios, teatros y con el proyecto personal de su popular vocalista, Brandon Flowers. La banda estadounidense arrancó con el pie derecho sus conciertos en Monterrey, luego Ciudad de México y cerró con broche de oro en el Estadio Tres de Marzo en Guadalajara la noche del domingo ante 28 mil personas.

La bienvenida estuvo a cargo de Dawes, banda angelina tocó por 40 minutos en los que interpretaron seis canciones y dejaron altos los ánimos para lo que vendría después.

Una de las sorpresas de la noche, fue cuando Brandon Flowers interpretó en corto el tema Por tu maldito amor, de Vicente Fernández al puro estilo mexicano, lo que provocó una gran ovación entre los asistentes. Inmediatamente después pidió a sus compañeros seguir con otro de sus temas.

Brandon Flowers canta Por tu maldito amor de Vicente Fernández en el cierre de gira de The Killers

En punto de las 21:00 horas las luces del Estadio Tres de Marzo se apagaron y miles de personas saltaron de emoción. The Killers tomó el escenario para dar inicio con la potente My own souls warning. Tanto las gradas como las zonas generales lucían abarrotadas y no había una sola persona en el recinto que no cantara las letras.

The Killers cierra gira en México. La banda estadounidense dio varias sorpresas durante el show. (Rob Loud/Rob Loud)

A pesar de que el set estuvo dominado por los éxitos de la banda, también sonaron canciones de sus recientes álbumes: In the car outside fue la única pista de Pressure machine, pero Imploding the Mirage también estuvo presente con Dying breed o “Running Towards a Place” fueron muy bien recibidas.

Los himnos When you were young, Smile like you mean it, Shot at the night y Somebody told me provocaron que el venue de la Universidad Autónoma de Guadalajara desbordara de energía.

Brandon Flowers da mensaje en español

El vocalista de The Killers decidió hacer una pausa durante el concierto para decir unas palabras en español.

“Gracias por su cariño, su bonita vibra y gracias por sus apapachos. Amamos venir a tocar a México ante ustedes”, dijo el líder de la bando en español e inglés.

El cariño entre México y la agrupación es bastante grande y se pudo sentir en cada una de las 21 canciones que sonaron en el Estadio Tres de Marzo, deleitando a la totalidad y dejando un nuevo recuerdo ante el público.

