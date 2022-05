Anahí revela cómo han sido estos 10 años de casada y no regresa a la TV ni RBD

Anahí reapareció junto a su esposo Manuel Velasco y sus hijos Manuel y Emiliano en el Global Champions Tour Mexico 2022 celebrado durante tres días en Campo Marte donde disfrutaron al máximo del circuito ecuestre del que son fanáticos por sus hijos y más por el emotivo regreso a la Ciudad de México después de la pandemia.

Durante un momento de esparcimiento en el carrusel de caballitos en el último día del evento, nos contaron de estos 10 años que llevan como pareja y la bonita familia que han formado. “Gracias a Dios muy contentos, muy bien, formando una hermosa familia con nuestros hijitos y 10 años de novios siete de casados”, dijo Anahí a JDS sonriente junto al amor de su vida.

Señaló que la clave de su matrimonio ha sido la confianza y la unión. “Creo que lo más importante es estar unidos pase lo que pase juntos y si tienes un amor sólido y confianza absoluta todo se puede”. Por su parte, Manuel grita a los cuatro vientos que, “Tengo la mejor mujer del mundo hijos ya no, gracias”.

Manuel Velasco Coello y Anahí. / Foto: JDS EN LA FOTO: Manuel Velasco y Anahi CDMX 300422: Asistentes a la Global Champions Tour 2022 (JDS/Arturo Quintero)

Sin embargo, Anahí quien recientemente volvió a cantar en un video junto a Moderatto el tema “Nuestro amor” fue porque el grupo decidió hacer una remembranza de sus exitosas canciones. “¡Qué tal! es que hicieron un disco tributo a RBD imagínate como yo agradezco y me enorgullece que hayamos dejado una huella tan bonita como para que un grupo como Moderatto piense en nuestras canciones y las vuelva a traer”.

Si será parte de la bioserie que se ha manejado con el resto de los integrantes para contar los momentos de gloria que tuvieron cuando fueron RBD, “no tengo idea, yo creo que eso no me lo deben de preguntar a mí porque no tengo nada que ver”, además de que no ya regreso a los escenarios. “No ahorita estamos todos como cada quien en su camino”.

Y si ha pensado regresar a la televisión en algún melodrama tampoco, su prioridad es la familia cien por ciento. “No, yo creo que eso es un recuerdo hermoso en mi vida, besos todos los besos del mundo”, indicó la ojiverde.