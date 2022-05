Ellos le ponen estilo y moda al regional mexicano

Tal parece que ya no hay reglas en la música y en la moda, porque algunos cantantes están dejando atrás los clasismos y elitismos culturales para romper los estereotipos con su estilo; además, marcando tendencia en el regional mexicano como Alejandro Fernández, Adriel Favela, Joss Favela, Christian Nodal y Carín León.

El género musical se encuentra en un buen momento y en una evolución al fusionarse con otros ritmos, lo que le ha permitido dejar de ser “regional” para instalarse en todo el mundo.

Te dejamos cinco exponentes del regional mexicano que están dando de qué hablar no solo por su música, sino por transformar la imagen del género a través de su personalidad y gusto por la moda.

Adriel Favela

El cantante, compositor, productor y multiintrumentista nacido en San Francisco, California es conocido como “El porte fino de la música mexicana”.

El joven intérprete es creador de su propio sello discográfico Esperanto Music Group, con el que impulsa los sueños de nuevos talentos. Adriel se ha convertido en uno de los artistas del regional mexicano con una peculiar popularidad, tanto en el mundo de la moda como por su estilo norteño y la piel marcada con tatuajes.

Adriel Favela promociona su primer álbum con Fonovisa Records titulado Cosas del diablo.

Christian Nodal

El cantante y compositor tiene apenas 23 años, pero ha conocido la fama y el éxito a tan corta edad gracias a su inmenso talento y carisma en los escenarios. Con temas como No te contaron mal, De los besos que te di y Adiós amor, ha enamorado a sus fanáticos, con su vida y obra musical.

Christian Nodal y Jimin de BTS comparten gustos en común

En cuanto a su vestimenta, aunque parezca sencilla y básica en ocasiones, pues es diseñada por marcas mundialmente reconocidas. En una pasada ocasión, lució una camisa blanca Dior, con el logo estampado en negro. También ha llevado camisetas Moschino, una de las casas de moda italianas de más prestigio.

Joss Favela

El cantante, compositor y productor mexicano señaló que el género se ha vuelto una tendencia y un punto de referencia.

“Llevamos un estilo que se está renovando, yo sigo mi propio gusto, que quizá no voy con la tendencia pero me dejo llevar como con la música, hago lo que me gusta sentir a gusto”.

Carín León

El cantante se preocupa por tener una imagen cuidada y moderna y está atento a las últimas tendencias.

En 2018 inicio a su carrera como solista, siendo uno de los intérpretes con más amplio repertorio y experiencia en la escena musical. Se ha destacado por cantar sus canciones en los géneros mexicana, norteña, ranchera, corridos, banda y música de la sierra.

Alejandro Fernández

Alejandro Fernández tiene un estilo propio, dentro y fuera, de la música. El cantante mexicano sabe portar con orgullo el traje de charro, pero también le gusta seguir las tendencias de la alta costura a nivel mundial, sobre todo los que se hacen en México para retomar los diseños creativos hechos en México.

Alejandro Fernández, un charro muy fashionista

El cantante tapatío también se ha vuelto un fashionista, es decir una persona devota de la moda, la ropa, las nuevas tendencias, los accesorios y todo lo que tenga que ver con eso. Siempre está al pendiente de lo nuevo.

