Gomita: Así luce la participante del reality ‘Las estrellas bailan’ en su regreso a la televisión

Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita, ha estado bajo la lupa desde hace años, sobre todo por temas polémicos como su gran número de cirugías estéticas y los problemas con su padre. Ahora, la creadora de contenidos pasa por un momento de plenitud, con una libertad absoluta para trabajar.

Gomita llega al reality show Las estrellas bailan en Hoy para enfrentar sus propios retos, al bailar en vivo en una competencia.

“Vamos con todo Gomita tu puedes eres la que más brilla”, “Mucho éxito!! Me encanta tu forma de ser!! Me haces siempre mis días!, “Qué es natural y que es artificial?”, “Una mujer fuerte e independiente”, señalaron algunos internautas en las redes sociales de Gomita.

La influencer mexicana ha pasado por momentos complicados como el rompimiento con su padre y un intento de asalto, pero está dispuesta a divertirse en la tercera temporada del reality junto a su compañero Miguel Martínez.

También, Aracely adelantó que ya prepara un libro y conferencia con el tema de autoayuda; además de una serie.

Gomita señalada por sus cirugías

La youtuber se encuentra muy entusiasmada ya que el reality de Hoy representa una oportunidad para demostrar que sí tiene talento y que no solo puede dar de qué hablar por sus cirugías estéticas.

Hay que recordar que en una entrevista reciente con Publimetro señaló que ya no quería hacerle daño a su cuerpo.

“Estoy en plenitud, me acabo de operar hacer cuatro meses de un bypass y creo que es la última cirugía que me voy a a realizar, porque ya por fin no le voy hacer daño a mi cuerpo y aparte fue por salud, porque mi familia viene con descendencia de hipertensión, diabetes y ya no lo voy a tener. Tengo liposucciones, cirugías de nariz y mentón, pero para las niñas que intentan realizarse una cirugía, les digo que primero vayan al psicólogo para ver porqué lo están haciendo y luego toman la decisión”, señaló la artista de 27 años.

Gomita 'atacada' por su actuación en el reality Las estrellas bailan

De qué se trata Las estrella bailan

Es un reality donde parejas de famosos ponen a prueba sus capacidades de baile, frente a un panel de expertos. Cada semanas hay eliminados en una votación que involucra a los jueces jueces y al público que sigue esta emisión.

¿Cuándo se transmite?

La tercera temporada inició este el lunes 2de mayo, se transmite de lunes a viernes a las 11:00 horas por Las Estrellas.

