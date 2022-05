“Las estrellas bailan en Hoy”: así inició la tercera temporada

Aplausos y mucha algarabía se vivió durante el estreno de la competencia Las estrellas bailan en Hoy, que este lunes 2 de mayo inició su temporada tercera. Un total de 20 famosos, entre actores, cantantes y humoristas, están listos para demostrar su talento en la pista de baile.

Los primeros en aparecer en el escenario fueron los anfitriones Galilea Montijo y Paul Stanley, acompañados de Andrea Legarreta, Arath de laTorre y Tania Rincón. Latin Lover repite en el jurado ahora acompañado de la bailarina Ema Pulido y como invitado el actor Ariel López Padilla, quien tuvo participaciones en la temporada anterior.

Luego del emocionante opening donde los partipantes salieron a bailar, fue el turno de la primera pareja seleccionada: Violeta Isfel y Raymix quienes se movieron al ritmo de una versión electo cumbia de“No tengo dinero” de Juan Gabriel. “Lo que me encanta de mi compañero es que todo se lo graba rapidísimo y es tan bueno con la música que entiende perfectamente dónde va el acento del brazo o del pie”, destacó la actriz.

El público reaccionó a la presentación, la primera de esta gala. “Se aventaron. A mi me encantaron. Que bárbaros”, “Muy bien” y “Pobre ya se andaba resbalando yo estaría igual de nerviosa primera pareja que lanzaron todos con sus miradas”, escribieron en las redes sociales.

Seguidamente se presentó la segunda pareja conformada por Raúl Magaña y la bailarina Lis Vegas. La famosa agradeció su regreso a México y la oportunidad de bailar mientras que compañero no ocultó los nervios que, según confesó, no lo dejaron dormir. “Me despertaba, contaba pasos, me volvía a dormir”, lo que desató risas de Lis.

Ema Pulido calificó el show, destacando el bajo desempeño de Lis Vegas. “Estás baja. Tienes que buscar la forma de no subir, es un baile de pareja, tienes que ayudar a tu compañero... Raúl tienes que trabajar muchísimo para que no te conviertas en poste o que te use nada más como sostén”, le dijo a la pareja.

Antes del opening fueron anunciadas las parejas conformadas que quedaron así: Manelyk González y Carlos Speitzer; Olivia Collins y Oscar Medellín; Marie Claire y el actor Alex Durán; Gomita y Miguel Martínez; Juan Carlos Chao y la cantante Toñita; Yulianna Peniche y Alfredo Tame; y el único trío Huarachín y Huarachón con Excelsa.