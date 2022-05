Met Gala 2022: las Kardashian desatan memes por sus looks

El glamour dorado protagonizó uno de los eventos de moda más importantes. La Met Gala 2022 se convirtió una vez en una cita para apreciar los atuendos más elegantes pero al mismo tiempo extravagantes de las celebridades de Hollywood.

Las protagonistas del famoso reality show The Keeping with the Kardashians dieron de qué hablar apenas con su desfile en la alfombra roja, uno de los momentos más esperados en el Museo Metropolitano de Nueva York. Pero sus looks parecieron decepcionar a los fanáticos que tardaron en reaccionar en las redes sociales.

Khloé Kardashian presumió una vez su esbelta figura con un vestido ajustado en dorado y transparencias, con un accesorio que se ha hecho imprescindible en sus apariciones: lentes del sol. A su lado, la mejor del clan, Kylie Jenner, quien recientemente tuvo a su segundo bebé, sorprendió con un vaporoso traje de novia y un velo que incorporó una gorra y arreglos en flores.

“Kylie Jenner si alguien te obligo a ir con ese vestido a la met #MetGala parpadea”, y “kylie jenner pudo haberse puesto un VESTIDAZO como este verde… y decidió ir con eso ????????????”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los críticos en las redes sociales.

En la gala también estuvieron las hermanas Kim Kardashian y su pareja, el comediante Pete Davidson; además de Kourtney Kardashian y su prometido Travis Barker. Kim quien desfiló tomada de la mano de la estrella de Saturday Night Live, llevó cabello rubio, abrigo de piel y un vestido usado por la famosa Marilyn Monroe. “Tiene 60 años y lo usó cuando le cantó el feliz cumpleaños al presidente John F. Kennedy”, citó Vogue.

Una de las más elogiadas fue Kendall Jenner quien optó por un vestido clásico y elegante en negro y bordados brillantes, diseño firmado por Givenchy. “Kendall nunca decepcionas, salvando a las hermanas como siempre”, comentaron los fanáticos. Kris Jenner, la matriarca del clan, también asistió con traje cen color amarillo y guantes blancos.

“En Estados Unidos un léxico de la moda” es el lema de la edición Met Gala 2022 donde brillaron estrellas como Alicia Keys, Vanessa Hudgens, La La Anthony, Bella, Gigi Hadid y Cardi B, quien llevó un diseño de Donatella Versace.