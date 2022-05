Natasha Araos ex de Chyno Miranda desmiente rumores sobre el delicado estado de salud del cantante

En los días recientes el cantante Chyno Miranda volvió a dar de qué hablar debido a que su ex compañero Nacho pidiera por medio de sus redes sociales por la salud de Chyno. “Chyno está en Venezuela luchando por recuperar su salud. Yo les pediría a los fans, a todos los que lo quieren que recen o manden su energía por un milagro”, dijo por medio de sus redes sociales Nacho del estado de salud de Chyno.

Debido a que a partir de este comentario de Nacho los internautas se comenzaron a preguntar por el estado de salud de Chyno, una usuaria de las redes sociales exigió a gente cercana a Chyno que desmintiera lo que Nacho informó. Ante ello, Natasha Araos, ex esposa de Chyno dio su versión de los hechos y desmintió que el cantante se “encuentre en un estado grave de salud”.

La ex pareja de Chyno dice tener la versión real de la salud de Chyno

En la misma línea, Natasha escribió en respuesta a las dudas de los internautas, “No son ciertos (los rumores), él no se está muriendo. Está cada día mejor y mejorando en otros ámbitos de su vida para volver con todo”. Es importante señalar que los seguidores de Chyno dijeron no creerle a Natasha ya que según ellos en veces anteriores ella “ya ha mentido sobre el estado de salud de su ex esposo”.

Finalmente, desde septiembre de 2021 el cantante hizo saber a sus fans que se retiraría de manera temporal debido a que padece una enfermedad llamada neuropatía periférica, padecimiento que sería una secuela al Covid-19 que sufrió en 2020. Al momento los usuarios de las redes sociales siguen sin saber el estado real de salud de Chyno pero se han dedicado a pedir por la salud del cantante posteando mensajes de apoyo en redes sociales.