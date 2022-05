15 datos curiosos sobre Star Wars para festejar The May 4th

El 4 de mayo es el día más importante del año para los fans de la saga de Star Wars. En esa fecha se celebra anualmente el #StarWarsDay, una jornada surgida de una tradición popular iniciada por los fans y adoptada por Lucasfilm, que realza el espíritu del fanatismo compartido por Star Wars. con eventos globales y locales, nuevos contenidos, fiestas y más. El mensaje May the 4th be with you conecta a fans de todo el mundo y surge de la asociación fonética del inglés “May the Force be with you” (“Que la Fuerza te acompañe”).

En conmemoración de este nuevo #StarWarsDay, te ofrecemos 15 datos curiosos y poco conocidos de ayer, de hoy y de siempre sobre el vasto universo de Star Wars.

STAR WARS EN NÚMEROS

Star Wars es la propiedad #1 de peluches en México y se posiciona en el top 5 en toda la industria del juguete en ese país. Star Wars The Mandalorian The Child Vinyl Head Plush 11″ está entre los juguetes más vendidos en 2021 en Brasil. Star Wars está en el top 10 de marcas en las categorías de juegos para adultos y rompecabezas, sets de construcción y muñecos en Brasil.

Star Wars El próximo 27 de mayo llega a Disney+ Obi-Wan Kenobi, la esperada serie en solitario del maestro Jedi. A menos de un mes del estreno, un rumor apunta a que una pequeña y adorable criatura podría acompañar al Kenobi de Ewan McGregor en sus aventuras del mismo modo que Baby Yoda lo hizo con Din Djarin en The Mandalorian. (Cortesía)

LA HISTORIA MÁS INMERSIVA JAMÁS CREADA

El pasado 1 de marzo abrió sus puertas Star Wars: Galactic Starcruiser, el nuevo hotel de STAR WARS ubicado en Walt Disney World Resort. Quienes lo visiten pueden disfrutar de una experiencia nueva y revolucionaria de dos noches en la que los huéspedes suben a una cápsula de lanzamiento, se encuentran con el icónico crucero estelar Halcyon y duermen en un camarote o una suite con una exquisita vista del espacio. Además, interactúan con una ecléctica colección de personajes, prueban exótica cocina gourmet galáctica e incluso traman una misión secreta en equipo. La experiencia puede comenzar a planificarse aquí.

TALENTO LATINO

Las películas y series de STAR WARS cuentan con reconocidos talentos latinoamericanos en sus elencos. ¿Algunos de ellos? El actor mexicano Diego Luna, quien da vida al personaje de Cassian Andor en ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS; el actor chileno Pedro Pascal, quien interpreta a El Mandaloriano, el personaje central en The Mandalorian; la actriz mexicana Verónica Segura, quien da vida al personaje de Cordé en STAR WARS: EL ATAQUE DE LOS CLONES; y STAR WARS: EL DESPERTAR DE LA FUERZA cuenta con la participación de la actriz keniana-mexicana Lupita Nyong’o, quien encarna a Maz Kanata y el actor guatemalteco-cubano Oscar Isaac, quien interpreta al icónico Poe Dameron. Dato extra: Isaac protagoniza Moon Knight, la serie original más reciente de Marvel Studios, exclusiva en Disney+.

Star Wars Cada 4 de mayo los fanáticos recuerdan su saga en todo el mundo (Cortesía)

TU VOZ ME SUENA

El legendario actor estadounidense James Earl Jones, quien ha prestado su inconfundible voz al personaje de Darth Vader a lo largo de la saga, es además la voz en inglés de Mufasa, en el clásico animado de Disney de 1994 El Rey León.

HOMENAJE DESDE SPRINGFIELD

Los suscriptores de Disney+ y Star+ pueden disfrutar de Maggie Simpson en Star Wars: El despertar de la siesta, un divertido corto original que homenajea a la saga, en el que la pequeña Maggie vive aventuras galácticas en una guardería muy, muy lejana. Además, si de STAR WARS se trata, los fans de la celebrada serie Los Simpson recordarán el episodio en el que Homero Simpson realiza un “spoiler” del final de STAR WARS: EL IMPERIO CONTRAATACA ante una fila de fans ansiosos en la noche de estreno de la película.

Star Wars ‘Los Simpson’ y ‘Star Wars’ se unieron en un corto animado repleto de referencias, ideal para hacer las delicias de los fans de ambas franquicias. (Cortesía)

SONIDO INCONFUNDIBLE

El icónico sonido del sable de luz se creó combinando el zumbido del tubo de imagen de un televisor antiguo y el zumbido del motor de un proyector de películas.

INSPIRACIÓN CANINA

Origen El Star Wars Day nació a raíz de una publicación en el diario británico London Evening News del 4 de mayo de 1979. (Cortesía)

TRIBUTO FRATERNO

Colin McGregor, el hermano del actor Ewan McGregor, quien interpreta a Obi-Wan Kenobi en la saga, usó el distintivo de llamada “Obi-Two” mientras estaba en la Fuerza Aérea Real británica. La esperada serie original Obi-Wan Kenobi, protagonizada por McGregor, estrenará el 27 de mayo en exclusiva en Disney+.

TORMENTA SEVERA

Durante una noche de rodaje en Tunisia de STAR WARS: LA AMENAZA FANTASMA, la peluca del actor Liam Neeson (Qui-Gon Jinn) desapareció durante una tormenta eléctrica. Para la consternación del equipo, la misma tormenta severa destruyó muchos de los podracers construidos para la película.

TODAS LAS AUDIENCIAS

Cuando comenzaron a desarrollar The Mandalorian, los realizadores supieron desde un principio que querían crear una serie de STAR WARS que pudieran disfrutar todas las audiencias, más allá de sus conocimientos sobre la saga. “Creo que la belleza de The Mandalorian es que en realidad no necesitas saber nada de STAR WARS para disfrutarla. Si sabes que los mandalorianos son conocidos por ser los mejores guerreros de la galaxia y que pelearán contigo para demostrarlo, entonces eso ayudará mucho. Parecerás más ‘inteligente’ al principio, pero no tienes que tener conocimientos populares de STAR WARS”, reveló el productor ejecutivo Dave Filoni.

DE SÚPER SOLDADO A CAZARRECOMPENSAS

El personaje de Boba Fett, un cazarrecompensas de pocas palabras cobró vida por primera vez en el universo de STAR WARS como un concepto de “súper soldado”. ¿Su aspecto? Una figura enmascarada con una armadura totalmente blanca, diseñada por Joe Johnston y Ralph McQuarrie. El súper soldado finalmente fue descartado, pero George Lucas tenía otra idea de personaje bajo la manga: un cazarrecompensas. La armadura blanca fue pintada y descascarada, se colgó un poncho sobre su hombro… y nació Boba Fett. El célebre personaje es la figura central de El libro de Boba Fett, la serie original de Disney+.

Star Wars Millones de fans de la saga creada por George Lucas celebran con eventos y conmemoraciones en todo el mundo su pasión por la legendaria franquicia. (Cortesía)

SECRETO REVELADO

El actor Anthony Daniels, quien interpretó al entrañable droide C-3PO durante cuatro décadas, confesó que se quedó dormido en el set de STAR WARS: EL REGRESO DEL JEDI y se despertó para escuchar un gran secreto de STAR WARS que se suponía que no debía saber. Después de una siesta rápida detrás de un árbol, se despertó justo a tiempo para escuchar a Leia revelar su verdadera relación con Luke. “Cuando vi la película terminada, solo yo sabía que estaba detrás del árbol”, confesó.

Foto: Star Wars

RUIDO A MACARRONES CON QUESO

Cuando se le pidió al legendario diseñador de sondo Ben Burtt que ideara el inconfundible sonido del alienígena Jabba el Hutt, recurrió a un plato clásico hecho por su propia esposa. Según Burtt, el sonido sordo era “macarrones con queso siendo manoseados en un tazón”.

WOOKIEES FRESCOS

Cuando hubo que confeccionar varios trajes de wookiee para STAR WARS: LA VENGANZA DE LOS SITH, el departamento de vestuario aprendió un par de trucos para hacerlos más cómodos y frescos. Para asegurarse de que los actores que usaban los pesados trajes cubiertos de piel en el set se mantuvieran a temperaturas tolerables, vestuario ideó un traje refrescante para colocar debajo de la piel. El sistema presentaba tubos unidos a una camisa de malla, por la que el agua fría podía circular para combatir el calor.

CANTINERO DE LUJO

En STAR WARS: EL ASCENSO DE SKYWALKER, el legendario compositor de la música de STAR WARS John Williams tiene un cameo. Aparece como cantinero en una cantina del planeta Kijimi. El nombre de su personaje es Oma Tres, un anagrama de “maestro”. Para homenajearlo, además, la producción incluyó en la escena 51 elementos que hacen referencia a cada una de las 51 nominaciones que Williams recibió al Premio Oscar® a lo largo de su carrera.