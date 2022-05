A través del portal TMZ, se reveló que el rapero y cantautor estadounidense de 26 años de edad, Post Malone, está esperando su primer hijo junto a su novia e incluso organizaron una fiesta para celebrarlo.

Post Malone revela que se convertirá en papá. / Foto: Getty Images (Kevin Winter/Getty Images)

Post Malone será papá por primera vez

El intérprete de ‘Circles’ le reveló a TMZ que se encuentra más feliz que nunca y espera con ansias este nuevo capítulo en su vida, además, este será el primer bebé de Malone, al igual que el de su actual novia, quien está alejada del mundo del espectáculo.

Post Malone revela que se convertirá en papá. / Foto: Getty Images (Paul Morigi/Getty Images for The Stronach Gr)

“Estoy emocionado por este próximo capítulo de mi vida, estoy más feliz que nunca, y desde que tengo memoria estaba triste. Es hora de cuidar mi cuerpo y mi familia y amigos, y difundir como tanto amor como podamos todos los días”, le compartió a TMZ.

Post Malone anuncia su cuarto material discográfico Twelve Carat Toothache

Pero eso no es todo, ya que el rapero se encuentra en una doble celebración, y es que, el próximo tres de junio estrenará su nueva producción discográfica titulada Twelve Carat Toothache la cual incluirá el sencillo One Right Now en colaboración con The Weeknd.

Twelve Carat Toothache. June 3rd https://t.co/Hk4TwTLtJX — twelve carat toothache (@PostMalone) April 27, 2022

Esta producción marca el cuarto álbum de estudio seguido de Hollywood’s Bleeding estrenado en 2019, por otro lado, compartió que el material abarcará los problemas de ser un artista mundialmente de reconocido al igual que los altos y bajos durante su carrera.

The Weeknd y Post Malone. The Weeknd y Post Malone en la fiesta de los 50 años de Puff Daddy. / Foto: Instagram.

¿Qué colaboraciones tendrá Twelve Carat Toothache de Post Malone?

De acuerdo con una transmisión en vivo, donde reveló varios teasers o adelantos de Twelve Carat Toothache, incluirá colaboraciones con Doja Cat, the Kid Laroi y Roddy Ricch. Se espera que al mismo tiempo estrene un video musical para lo que sería el sencillo principal, igualmente, los fans esperan el anuncio de un tour o gira mundial.