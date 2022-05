Cynthia Rodríguez se viste de blanco y desata rumores de boda

Suenan campanas de boda para una de las parejas favoritas de la farándula mexicana. Se trata del cantante Carlos Rivera y la presentadora Cynthia Rodríguez quienes están juntos desde hace más de cinco años, y se muestran cada vez más enamorados.

Aunque no es primera vez que se especula sobre el casamiento de los famosos, esta vez los rumores surgieron por una publicación en las redes sociales de la presentadora de “Venga la alegría”. La también cantante y modelo posó con un espectacular vestido de corte princesa en blanco impecable, mientras elogiaba a las diseñadores locales Víctor Cabb y Jesse Martínez, quienes también confeccionan vestidos de novia.

Cynthia Rodríguez deja ‘Venga la Alegría’ porque espera bebé de Carlos Rivera Instagram @carlosriveraycynthiarodriguez

“Guapísima”, “Apoco ahora sí ya va ver matrimonio Cynthia” y “Qué linda te ves que vestido más bello, saludos y bendiciones”, fueron algunos de los elogios que recibió la famosa en una de sus redes sociales de fanáticos. Y aunque la presentadora y el cantante no se casaron en esta oportunidad, la pareja no ha descartado formalizar la relación y formar su propia familia.

“No, todavía no. Estamos muy felices de verdad y agradecemos a Dios todos los días de estar juntos, por habernos encontrado... como dije, igual y ya hasta nos casamos y no se enteraron ¿quién sabe?”, contestóel cantante cuando la prensa le consultó sobre los planes de boda con la presentadora de TV Azteca.

Algo que han dejado en claro los dos famosos es su deseo de formar familia. Cynthia dijo entre lágrimas que es uno de sus sueños y en la Navidad 2021 incluyó un bebé en su lista de deseos a Santa Claus, quien visitó el set de “Venga la alegría”.

“Tengo una familia hermosa, tu lo sabes, mis papás, mis hermanos y mis sobrinos que los amo demasiado. Creo que soy una buena tía y me esfuerzo en ser una buena hermana e hija todos los día porque mi familia es lo más importante en mi vida. Creo que solo hay una cosa que me falta y me gustaría que se cumpliera el próximo año: ¿me puedes traer un bebé? Creo que estoy lista, ahora sí, para formar una familia”.

Carlos Rivera coincidió en el deseo de tener al menos dos hijos junto a la presentadora, pero su ajetreada agenda, que incluyó una gira por Europa y la temporada del musical José, el soñador, habrían postergado los planes de la pareja.