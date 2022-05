Hija de Jorge Salinas le da una lección de vida que lo motivó a tomar terapia

Jorge Salinas suma un nuevo proyecto a su carrera, Amores que engañan, una serie de capítulos unitarios, en los que le toca protagonizar el episodio Ayuda del más allá junto a la actriz Scarlet Ortiz, que se estrenará en el mes de julio por Lifetime.

Grabada en 66 locaciones en Guadalajara, México y Miami, la serie fue protagonizada y producida por mujeres, siendo el 70% de los departamentos de detrás de cámara dirigidos por ellas.

Jorge Salinas habló sobre su personaje de Víctor Manuel, quien se casa con Ana Paula (Scarlet Ortiz ) en segundas nupcias. Es un empresario viudo y millonario. Se muda a su elegante mansión, junto a su hija. Pero la pequeña Lori percibe una extraña presencia en esa casa, que le advierte que ambas corren peligro en esa mansión.

“Me siento alagado que me hayan tomado en cuenta para este proyecto. Creo que es un tema delicado lo que toca esta serie que es el abuso hacia la mujer, es algo que no se puede permitir en ninguna cultura o sociedad. Debemos tener la conciencia que la mujer no es igual al hombre, es superior al hombre, y mientras nos respetemos no seguiremos evolucionando como seres humanos” señaló.

“Muchos hombres, en ciertos momentos, perdemos el control. Siento que todos los seres humanos, en especial el hombre debe de tomar terapia para controlar nuestras frustraciones y saber reconocer, lo repito, a la mujer como un ser humano superior”. — Jorge Salinas

Jorge Salinas recibe lección de vida de su hija

El actor mexicano habló sobre la violencia física hacia las mujeres, y reveló una anécdota que tuvo con su hija Máxima.

“A la mujer no se le debe tocar, el levantar la voz es también un golpe. Yo lo hice con Máxima, que un día me dijo: ‘Papi, por favor, tu dices que a las mujeres no se les pega’, y yo le dije que tiene que ver con ésto y respondió, ‘me estás pegando con la voz’, y me rompió el corazón. Me tuve que ir, me puse a llorar y fui a disculparme. Aunque no queramos a veces cometemos este tipo de acciones, yo no soy un tipo de persona que golpee mujeres, nunca lo he hecho, ni siquiera en los momentos íntimos. Esto que hizo mi hija me enseñé a tomar terapia, para los temas del control de ira y las frustraciones. Recalqué que no se debe poner una mano encima o un grito a una mujer o niños como lo hace mi personaje en esta historia”, compartió el actor.