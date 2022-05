Marco Mares hace “Match” con su nuevo sencillo

El pasado 29 de abril, Marco Mares lanzó su nuevo sencillo titulado “Match”, una canción que hace referencia al amor que se encuentra en las aplicaciones de ligue.

El cantautor ha logrado colocar su arte en un lugar privilegiado, ya que ha logrado rodearse de fans que le han dado lo necesario para que su trabajo esté en todas partes.

Marco Mares es sinónimo de pasión, constancia y renovación constante. Es por eso que con su nuevo sencillo inicia una nueva oportunidad que le abrió las puertas para abrirse a nuevas posibilidades musicales.

“Escribí porque en frente de la ventana de mi cuarto pusieron el anuncio de una aplicación de citas, decidí probarla y me di cuenta que el amor a primer clic es falso. El amor no se planea, no se busca ni se calcula, … te encuentra” — Marco Mares

Publimetro tuvo la oportunidad de acudir a las oficinas de EMI Music para entrevistar al cantante, que nos contó un poco sobre su nuevo sencillo y la gira que está en proceso.

Aquí te dejamos un poco de la entrevista con Marco Mares:

¿Qué significa para ti el poder tener a más compositores dentro de un tema como lo es Match?

-Significa para mi más posibilidades, tal vez no cerrarme. Al principio escribía todo yo solo, luego mi primer disco empecé a meter una persona más. Esta es la primera vez que lo hago con muchas personas para mi proyecto. Fue muy divertido, más de cuatro personas ya sería imposible. Representa una posibilidad de que pueden salir cosas muy lindas y distintas.

¿Crees que las aplicaciones de este tipo funcionen para encontrar el amor?

-No, no, no. Bueno, hay casos. Conozco gente que se ha casado con la gente con la que ha hecho match en las aplicaciones. A mi me parece más un poquito una cosa más física y que a veces, pues, somos distintos y tenemos muchas personas dentro de nosotros mismos. Para mi es difícil encontrar a alguien sólo basándote en su físico con quién vas a sentirte complementado en muchos niveles. Yo creo que no. Si estás buscando el amor, consiguiendo o facilitando, no creo que lo encuentres. Es algo que te encuentra.

¿Cuál es la forma más extraña en la que Marco Mares ha encontrado el amor?

-La forma más extraña donde he encontrado el amor, ¡a su! La forma más extraña. ¿Qué tipo de amor? Hay muchos tipos de amor, puede ser un amor así muy inesperado, como cuando mi hermana tuvo una hija y para mi llegó de una forma de amor muy distinto, muy intenso donde yo amo a mi sobrina y es una cosa que nunca había sentido.

Pero, amor romántico… si te cuento honestamente, yo soy muy enamoradizo y desde niño siempre tuve muchas novias y después de un tiempo sólo tuve una novia durante mucho tiempo con ella. Ahorita estoy tranquilo, dándome un tiempo para mi porque siento que me lo debía. De manera extraña, ¡no sé!. Bueno, a esta pareja la conocí en un restaurante pero veníamos de conocernos e hicimos match.

Con este tipo de temáticas, donde el amor se conoce de distinta maneras, ¿crees que este tipo de temáticas en las canciones el amor se pueda transformar?

Definitivamente sí, creo que cada vez estamos más metidos en nuestros teléfonos y cada vez mas parte de nuestra vida está ahí. El próximo 18 de mayo tienes concierto en el Teatro Metropolitan, un escenario que ya tienes dominado, ¿cómo te sientes al respecto?

“Dominado”, no sé si lo podría decir. He estado varias veces ahí como invitado especial con Esteman, Carlos Sadness, LolaClub, pero no diría que dominado. Siempre ha sido una sensación muy especial al entrar a ese escenario, siempre me genera mucha emoción que esté tan grande, con estas estatuas a los lados. Siempre ha sido un sueño, es la primera vez que me presentó con mi proyecto en ese escenario y me genera mucha emoción y nervios, pero nos hemos estado preparando muchísimo en los arreglos, en la banda, iluminación, con todo. Estamos encaminados a que sea un gran show. Va a tener invitados, invitades, va a estar muy lindo.

