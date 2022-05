“Las estrellas bailan en Hoy”: Olivia Collins debutó con lágrimas y una lesión

La tercera gala de la competencia Las estrellas bailan en Hoy presentó a dos nuevas parejas. Una de ellas ha sido esperada por el público, ya que incluye a la actriz Olivia Collins, conocida por importantes producciones como “Te sigo amando”, “Para toda la vida”, “La rosa de Guadalupe” y “S.O.S Me estoy enamorando”.

Durante los ensayos, la famosa y su compañero Óscar Medellín, no dejaron de elogiarse. “Cuando lo ví dije ´wow”. Un chavo, fuerte, muy ejercitado y sobre todo, que tiene actitud”, dijo la actriz sobre la primera impresión de su compañero. Medellín, por su parte, aseguró que la actriz es fuerte, una mujer con carácter. Ella es eufórica, brinca, celebra todo”.

Apenas practicando su coreografía, la actriz sufrió un mareo y al dar una vuelta cayó al piso. Luego manifestó tener una molestia, un desgarre cerca del busto que le impedía hacer las cargadas, por lo que debió consulta a un médico. Pero la famosa desestimó el dolor y salió a la pista pese a la molestia. “Deja uno el dolor, la piel, ya en este momento no existe para mi, soy muy comprometida, y eso no me va a intimidar, lo voy a hacer”.

Su compañero elogió la actitud y las ganas de bailar. “Es una guerrera, no puedo pararla. Si ella lo decidió así yo lo único que voy a hacer es cuidarla, ahora más para que no pase a mayores”. La actriz lo interrumpió para exclamar: “No pasa nada público, ahí voy con todo”.

Olivia Collins se quebró cuando la jueza Andrea Legarreta la elogió y mencionó a sus hijas. “Qué orgullosas deben estar. Eres una guerrera, una profesional, me conmovió de una manera hermosa verte entregándote con esa actitud, con la que nos recuerdas a todas que no importa la edad, eres ejemplar de verdad”, sentenció.

Ema Pulido coincidió con sus compañeros y celebró la presentación de la pareja. “Hubo errores pero veamos las cosas acertadas que hubo, no estás pretendiendo hacer grandes cosas , hay un gran entusiasmo de tu parte, todo eso me encanta. También que pese a una lesion, con lo que eso implica, se te olvida y estrés entregada, y con la sonrisa”.

La actriz escuchaba los comentarios mientras contenía el llanto hasta que finalmente limpió las lágrimas. “No me digas que soy muy llorona parte de esto es que nunca había estado en un reality, y es mucho compromiso. le he metido muchas ganas y me duele mucho que me haya pasado esto, me molesta pero gracias porque me hacen llorar más con lo que me dicen y porque así soy, llorona”, dijo la famosa.