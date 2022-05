Toni Costa se despide con emoción de su hija antes de entrar a “La casa de los famosos”

“No va a ser nada fácil estar sin mi hija Alaia”. Con esta frase el bailarín español Toni Costa confirmó su participación en la segunda temporada del reality show “La casa de los famosos”. El artista argumentó su presencia en el programa y protagonizó una emotiva despedida de su pequeña hija, a quien no verá durante las próximas semanas.

La competencia inicia este 10 de mayo con un total de 16 celebridades, entre ellas la polémica Laura Bozzo, Niurka Marcos, Ivone Montero, Mayeli Alonso, Brenda Zambrano. Daniela Navarro, Luis El Potro y el más reciente en confirmar, el actor Osvaldo Ríos.

“TONI EN LA CASA!!!!!!Prepárense para verme 24/7, para conocerme de verdad, para que conozcan de mi historia y de donde vengo, para que sepan que siento y para muchísimo más. Soy un hombre de retos, muy competitivo y enfocado y este proyecto es el mayor reto hasta ahora que he afrontado pero voy con toda mi energía a ponerle el alma y llegar tan lejos como Dios tenga preparado para mi”, expresó el español.

En las redes sociales compartió un video estrenando look para este nuevo reto. También se refirió a la despedida de su hija Alaia, fruto de su relación con Adamari López quien le entregó un regalo que prometió conservar durante su estadía en la competencia. Se trató de un corazón rosa de peluche que la niña le entregó diciendo: “Es como mi corazón y el tuyo”. El famoso recibió el detalle entre lágrimas.

“Yo me derrumbo cuando lo escucho decirme cosas así, es mi vida, es mi alegría, es mi todo, sin ella siento que estoy incompleto, te amo hija te amo con todo mi ser, papi se va a trabajar para poder conseguir un sueño que cada vez esta más cerca, y como tu dices, “tranquilo papi, los días se pasan rápido”. Me voy apostando por mi, de lo que soy capaz, de lo que se que puedo conseguir y de que si Dios puso en mi camino este proyecto es por un propósito, así que, aquí me tiene, 100% entregado!”.

Mientras Toni Costa expresaba su emoción por entrar a La casa de los famosos, su expareja, la animadora Adamari López, parecía reaccionar con un video que muchos tomaron una clara indirectar al bailarín español. ““¿Qué le dices a la mujer que le ha quitado el marido a otra?”. Luego ella respondía: “Gracias, muchas gracias”. Los fanáticos apoyaron su publicación y su mensaje de “agradecimiento”.