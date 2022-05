¡La cuarta es la vencida! Kim Kardashian no descarta llegar al altar con Pete Davidson

Kim Kardashian y Pete Davidson son la pareja del momento. La socialité, de 41, y el comediante, de 28 años, disfrutan a plenitud su romance cada vez más consolidado y más cerca de formalizarse ante el altar, una posibilidad para la famosa modelo.

Luego de un polémico divorcio con el rapero Kanye West, también padre de sus cuatro hijos, la estrella del realiry show The Kardashian, ha dicho estar viviendo la mejor etapa de su vida, tanto en lo profesional como en su vida sentimental.

La relación con Davidson inició a finales de 2021 pero no fue si no hasta que recuperó su soltería y formalizó un acuerdo de divorcio con Kanye, que hizo público el romance en las redes sociales. Una imagen de ambos compartiendo en la intimidad de su lujosa mansión precedió sus desfiles en varios eventos y alfombras rojas, la más reciente, la glamorosa Met Gala.

En un vistazo del programa de Hulu, Kim deja ver sus deseos de camina nuevamente hacia el altar. “Para mí, con un bebé, estás atrapado de por vida. Los matrimonios van y viene, créeme”. Pero luego dejó ver una sonrisa y exclamó: “Creo en el amor. Es por eso que, con suerte, solo habrá una boda más para mí. ¡La cuarta vez es la vencida!”, citó Variety.

Kim Kardashian ha contraído matrimonio en tres ocasiones. La primera vez con el empresario y músico Damon Thomas. La modelo entonces tenía 19 años, por lo que esta unión en Las Vegas fue tan improvisada como inesperada para sus padres y demás familiares.

En 2011 se casó con el basquebolista, Aunque el matrimonio no prosperó y solo duró 72 días, la ceremonia fue lujosa y no escatimaron en los gastos ya que todo formó parte del reality show The Keepping with the Kardashians. Para la ocasión, Kim lució tres vestidos personalizados de Vera Wang.

La primera imagen divulgada de la boda de la socialité Kim Kardashian y el rapero Kanye West. Foto: Vía Instagram @KimKardashian

Su tercer matrimonio fue con el rapero Kanye West. Tras varios meses de relación organizaron una ceremonia en una lujosa villa italiana, con al menos 100 invitados. La novia caminó al altar con un elegante vestido de de la firma francesa Givenchy con detalles de encaje, un escote en la espalda y una cola con tul bordado y alguno diseños de flores.

En 2020, la pareja anunció su separación que entonces no pareció definitivo. Pero la famosa desestimó cualquier reconciliación y solicitó el divorcio por diferencias irrenconciables, compartiendo la custodia de sus cuatro hijos North, Saint, Chicago y Psalm.