“Las estrellas bailan en Hoy”: ¿quiénes fueron los eliminados?

La quinta jornada de la competencia “Las estrellas bailan en Hoy” estuvo llena de ritmo, risas, pero también mucha tensión. Este viernes 6 de mayo ocurrió cuatro parejas fueron nominadas a la eliminación, y con ella quedaron al borde de su despedida del programa.

Además de Latin Lover, Andrea Legarreta y Ema Pulido, el comediante Albertano evaluó a los participanyes como invitado especial. El público pudo votar por su pareja favorita pero finalmente el actor definió el futuro de los famosos amenazados: Lis Vega y Raúl Magaña; Marisol Terrazas y César Ureña; Toñita y el actor Chao; los comediantes Huarachín y Huarachón con Excelsa.

“Yo pienso que estamos calentando motores, me doy cuenta que las parejas apenas están agarrando la onda, viendo por dónde van, acomplándose unos con otros. Entonces, la decisión a la que he llegado hoy es que todas las parejas están salvadas”, dijo el actor en esta nueva oportunidad para los famosos en competencia.

Una de las parejas que no logró satisfacer al jurado fue Yulianna Peniche y Alfredo Tame quienes llegaron a la pista sentenciados y bailando al ritmo de merengue dominicano. La famosa rompió en llano en pleno ensayo luego de hablar de su mascota fallecida recientemente. “Siento que se llevó parte de mi alma”, dijo antes de que su compañero de baile le expresara apoyo.

Latin Lover destacó la desconcentración de la pareja, mientras que Ema Pulido lo consideró un baile monótono. “La boca, casi se tragas no sé qué cosa,. Respirando con la boca no haces nada, ni te ves sexy si no te ves desesperada y angustiada”, dijo a la concursante.

Raúl Magaña y Lis Vegas regresaron a la pista para bailar “Baila morena”. Aunque los jueces elogiaron la energía de la pareja, apuntaron hacia el actor por el bajo nivel con respecto a su compañera. “Confío en tí pero quiero que seas honesto , y que si tú en determinado tiempo no subes de nivel aceptes lo que pueda pasar, o que cambies de pareja o, no sé qué pueda pasar... Lis necesita ayuda no está brillando como ella suele brillar”, dijo Latin Lover.

Ema Pulido felicitó a Raún por el avance con respecto a la primera presentación. “Aún así falló la cargada. no es fácil. Lis, si tu dices que estás al 5 %, quédate como compañera y bajate porque haces cosas que para tí son nada aunque estés desentrenada, él no tiene el mismo nivel, entonces forzarla y esperar que esté más arriba que tú, a menos que baje alguna Virgen por ahí que esté distraída y haga el milagrito, pero no lo creo”.