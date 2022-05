“Soy famoso, sácame de aquí” inició con repugnante reto

El corazón de la jungla es el ambiente donde un grupo de famosos se despojan de sus lujos y comodidades para enfrentarse a los desafíos más temerarios. Con esta premisa empieza el reality show “Soy famoso, sácame de aquí”, que además expone todos los miedos e inseguridades de las celebridades.

En el estreno del programa se vivieron momentos increíbles. Desde el exótica cena donde los concursantes conocieron la dinámica hasta las pruebas más repugnantes donde la única forma de liberarse es gritar “Soy famoso, sácame de aquí”.

“Hay sorpresas acá, lo que está en la caja de allá puede morder, picar y hasta puede embarazar”, dijo Horacio advirtiendo a los famosos del nuevo reto. Uno de los primeros concursantes fue el actor Alfredo Adame quien mide fuerzas con su pareja, la actriz Magaly Chávez. “Ella me ganó porque, bueno, ya ni les digo nada, ni les doy detalles, con tal, ya se va a comer el pie de nuez con su equipo. Yo les digo que a mi equipo, que lo conozco desde hace tiempo, les voy a retribuir no con uno, si no con cinco pies de lo que sea”.

Entre los concursantes están Apio Quijano, Mariana Ávila, Khiabet Peniche, la cantante Wendolee, Pancho Uresti, Jesica Díaz, el diseñador Héctor Terrones y el payaso Oskarín. Terrones, quien lleva 35 años en el mundo de la moda, se expresó emocionado por el programa ya que asegura “lo saca de su zona de confort, que es el enemigo de cualquier persona exitosa y de cualquier famoso”.

Luego de la bienvenida, fueron convidados al primer reto: una cena exótica donde debieron probar un plato inesperado. “No es cena cualquiera, es un banquetazo”, exclamó Atala Sarmiento. El primero en degustar fue Terrones con la receta de para de gallina en salsa de cerebro y y gusano; le siguió Mariana Ávila con un omelet de huevo de pato con intestino de pollo. Oskarín debió comer intestino de caballo cocido; Pancho degustó una tarántula depilada a la brasa con salsa de tomatillo verde; Apio comió ojos de vaca en su sangre; Wendolee por su parte debió comer sesos de vaca con insectos. A Jesica Díaz le tocó comer brochetta de pene de toro; y caldo de cabeza de gallina para Khiabet Peniche,