‘Amores que engañan’ busca ir más allá con historias basadas en hechos reales

Los contenidos en las plataformas digitales siguen en aumento en Latinoamérica, con historias que reflejan a una comunidad en constante transformación. Ahora llega el proyecto de Amores que engañan vía streaming para mostrar dramas de mujer basados en hechos reales.

Durante la presentación de la serie producida por Lifetime se charló con el elenco que participa en los diez capítulos unitarios, que se suman a las historias que reflejan los problemas, luchas y éxitos de las mujeres dentro de su entorno familiar y laboral.

Tramas independientes protagonizadas por Marjorie de Sousa, Carlos Ponce, Aylín Mujica, Jorge Salinas, Ana Patricia Rojo, Mark Tacher, Ivonne Montero, Omar Fierro, Érika de la Rosa, Gabriel Porras, Grettel Valdez, Christian Vázquez, Sophia Abrahão, Duda Nagle, Verónica Montes, Héctor Suárez Gomís, Juan Pablo Llano, Gabriela Vergara, Francisco Gattorno, Scarlet Ortiz, Víctor Cámara y el regreso a las pantallas de la primera actriz Lupita Ferrer.

“Es bonito sentir el apoyo entre nosotras, es bonito ver la dimensión y lo que somos capaces de lograr. También hay que apapachar a los hombres, porque muchos nos ayudaron a llevar este proyecto, así que es bonito cuando se logra un equilibrio y una hermandad entre la mujer y el hombre. Hago el papel de Elisa, que está casada con Jorge (Carlos Ponce), donde tenemos una relación perfecta que mucha gente envidia. A pesar de que decimos que vivimos en una sociedad de mente abierta, a veces seguimos espantándonos por algunas cosas que salen de las redes sociales, por eso es bueno contar estas historias sobre seres humanos reales, con los cuales muchos pueden identificarse”, compartió Marjorie de Sousa.

Amores engañan se estrena por streaming. Historias que reflejan la vida de mujeres. (Gabriel Munguia)

Grabada en 66 locaciones en Guadalajara y Miami, la serie es protagonizada y producida por mujeres, siendo el 70% de los departamentos de detrás de cámara dirigidos por mujeres.

“Me siento alagado que me hayan tomado en cuenta para este proyecto. Creo que es un tema delicado lo que toca esta serie que es el abuso hacia la mujer, es algo que no se puede permitir en ninguna cultura o sociedad. Debemos tener la conciencia que la mujer no es igual al hombre, es superior al hombre, y mientras nos respetemos no seguiremos evolucionando como seres humanos. Muchos hombres, en ciertos momentos, perdemos el control. Siento que todos los seres humanos, en especial el hombre debe de tomar terapia para controlar nuestras frustraciones y saber reconocer, lo repito, a la mujer como un ser humano superior”, añadió Joge Salina que hace el capítulo titulado Ayuda del más allá que se estrenará en julio.

Para Aylín Mujica estar en este proyecto es dejar atrás a las villanas, “nunca había hecho a un personaje así porque siempre me habían tocado las villanas, la dura, fuerte y la que hace sufrir a los demás; ahora fue todo los contrario, soy una mujer sumisa”.

Mark Tacher habla de la villanía entre hombres y mujeres

Mark Tacher protagoniza otro de los episodios y resaltó que hoy en día las historias deben sumar algo más que entretener.

“La televisión hace 15 años la veíamos como un medio de entretenimiento, ahora tiene que ser un medio que tiene que ser informativo, educativo con dato investigados, eso le da un cambio en el punto de vista de la ficción en la pantalla. Mi personaje de Ernesto es un ‘demonio’ con una imagen de príncipe azul, porque utiliza las necesidades que tiene una persona gracias a las vejaciones que ha tenido en su vida y que utiliza en contra. Hay personas que en la vida llevan al ser humano a su más bajo perfil con engaños a mujeres y jóvenes. Refleja el crecimiento del tráfico de personas”, reveló.

“Si hay una diferencia en la villanía de la mujer y el hombre. La del hombre acaba con la fuerza física que se tiene; mientras la mujer usa la villanía desde la seducción, es ahí donde radica la diferencia” — Mark Tacher

Lupita Ferrer, víctima de la violencia doméstica

Lupita Ferrer tiene una participación especial dentro de la serie, donde le hace recordar un pasaje triste de su vida.

“El tema mío en la serie es la violencia doméstica que existe mucho en nuestros países, inclusive yo misma fui víctima, ya lo van a leer en mi libro. Pase por un poquito de violencia, más que nada verbal durante mis matrimonios, en especial el primero. Yo soy una mamá de una joven que sufre de violencia en el hogar., por eso me gusta la serie porque da lecciones de vida para que a las personas les dejen algo”, dijo la actriz.

¿Cuándo se estrena Amores que engañan?

14 de mayo llega el primer capítulo y cada sábado las siguientes historias, por la plataforma de Lifetime.

Amores engañan se estrena por streaming. Historias que reflejan la vida de mujeres. (Gabriel Munguia)

Episodios: