Hilary Duff posa desnuda y al natural para portada de revista

La actriz y cantante de 34 años de edad, Hilary Duff, que saltó a la fama gracias al programa de televisión Lizzie McGuire, nuevamente sorprendió a todos sus seguidores, al convertirse en la portada del mes de junio para la revista Women’s Health, donde posó completamente al natural.

Hilary Duff posa desnuda y al natural para revista. / Foto: Getty Images (Dia Dipasupil/Getty Images for Jif)

La intérprete de ‘So Yesterday’ compartió una serie de candentes fotografías, donde se le ve completamente desnuda. Por otro lado, la portada de la revista vino acompañada de una entrevista en la cual, reveló que ha sido difícil estar frente a la cámara y ver a actrices tan delgadas, lo que la llevó a tener desórdenes alimenticios a sus 17 años.

Hilary Duff posa desnuda y al natural para revista. / Foto: Instagram

Hilary Duff posa desnuda y al natural para revista

“Esto fue muuuy aterrador... ¡Sabía que hacer esto me aterrorizaría y tenía razón! Women’s Health tuvo la sesión de fotos más hermosa para todas las mujeres y en realidad la pasé de lo mejor. Me sentí fuerte y hermosa y me reí mucho al hacer estas poses sin mis mom jeans de cintura alta y todo lo que uso normalmente de gran tamaño u oversized. Gracias a todos los que normalizaron este día para mí y me apoyaron con cumplidos y mucho amor”, escribió en Instagram.

Además, la actriz de How I Met Your Father reveló que está orgullosa de su cuerpo y llegó a un lugar de paz con todos los cambios que ha pasado, tras haber dado a luz a tres hijos e incluso compartió que las fotografías para la revista antes mencionada, fueron seleccionadas meticulosamente y se usó un buen ángulo para que resultaran de esa manera.

Con lo cual, a la par, mandó un mensaje para que las personas dejen de compararse con cosas o fotos y personas que ven en redes sociales y medios, ya que nada es real. Y finalizó señalando que primero se debe trabajar y sanar desde adentro, porque eso es lo más importante del sistema.