Mariana Echeverría fue censurada a través de Instagram por un mensaje de empoderamiento femenino

En varias ocasiones Mariana Echeverría ha sido víctima de bullying a través de internet por no cumplir con los estereotipos de belleza que impone la sociedad desde hace años atrás. Sin embargo esos sinsabores que ha tenido que experimentar se han convertido en un impulso para motivar a otras mujeres a mostrarse tal y como son.

La conductora de “Faisy Nights” reveló que quiso usar su cuenta oficial de Instagram para enviar un mensaje de amor propio y body positive, pero este fue dado de baja por la aplicación aparentemente por el reporte de algunos usuarios.

“Subí una foto, pues con un calzón y tapando mis partes íntimas, pero que no tenía nada de vulgar, ni nada. Me la bajaron en redes sociales porque yo creo que alguien la reportó. Yo lo quería era llegar a la gente con este mensaje, era del amor propio, de que no importa como estés, como te veas, el chiste es como te sientas”, comentó durante la transmisión del programa “Hoy”.

Aunque en teoría la publicación no infringía las normas de la aplicación de igual forma el mensaje de María Echeverría fue interrumpido. Sin embargo la actriz de 37 años no perdió la oportunidad de compartir con los televidentes los duras críticas que ha enfrentado durante su etapa posparto.

Mariana Echeverría habló sobre los estereotipos de belleza

“La gente afuera de las cámaras está acostumbrada a vernos como si saliéramos del parto […] como Maribel Guardia que está guapísima, Angelique Boyer que tiene un cuerpo espectacular y así te puedo nombrar 50 mil que trabajan en este medió”, expresó la también integrante de la Familia Disfuncional en “Me Caigo de Risa”.

Al mismo tiempo Mariana habló de su cuerpo y aseguró que su genética no es como la de las artistas antes mencionadas. Durante la charla, la conductora lejos de justificar los malos hábitos y el conformismo, hizo un llamado hacia el nocivo impacto que tienen los estereotipos y la obsesión por querer ser parte de ellos.

“Estoy segura de que muchas mujeres se identifican conmigo y sabemos que ninguna es perfecta, todas somos lindas en la manera que elegimos ser, no necesitamos tener el mejor cuerpo para sentirnos bien, aprendamos a querernos tal y como somos por qué al final nuestro cuerpo es el que nos va a mantener de pie”, mencionó.