Kristoff enfurece y dice que el trabajo de Omar Chaparro como actor es mediocre

Hace un par de días, se estrenó un nuevo episodio en YouTube de Pinky Promise, con Karla Díaz del grupo JNS y para esta ocasión, los invitados fueron Omar Chaparro y Paul Stanley, cabe recalcar, que este es un talk show donde los invitados cuentan divertidas y curiosas anécdotas para todos los espectadores.

Omar Chaparro, le reveló a Karlita Díaz, que jamás trabajaría con Kristoff Raczynski ni Horacio Villalobos porque siempre están enojados y no son felices, pero agregó, que les desea lo mejor en su carrera y vida personal.

Kristoff le manda duro mensaje a Omar Chaparro y revela que su trabajo como actor es mediocre. / Foto: Instagram

Omar Chaparro revela que nunca trabajaría con Horacio Villalobos y Kristoff Raczynski

“Por ejemplo, me invitaron a un programa de estos personajes y dije que no porque son dos personajes que siempre me han tirado mi*rda y se dedican a hablar mal de los demás, son personas que solo ven los errores de los otros, que Dios los bendiga, no trabajaría con Horacio Villalobos ni Kristoff, están enojados con la vida y con ellos mismos y me da tristeza porque quiero que les vaya bien”, compartió Omar Chaparro en Pinky Promise.

“Tú trabajo como actor es mediocre”, Kristoff Raczynski le responde a Omar Chaparro

Tras éstas declaraciones, Kristoff Raczynski, quien tiene un canal en YouTube donde da su opinión acerca de varios filmes y en múltiples ocasiones ha criticado el trabajo de Chaparro, tomó la red social de Twitter para enviarle un duro mensaje al actor.

Kristoff le manda duro mensaje a Omar Chaparro y revela que su trabajo como actor es mediocre. / Foto: Twitter

“Querido Omar Chaparro, una aclaración yo no hablo MAL de ti, ni te CRITICO a ti, hablo de tu TRABAJO COMO “ACTOR” que es bastante mediocre por cierto, lo mío no es HATE es la VERDAD que no quieres aceptar”, escribió en Twitter.

querido @OMARCHAPARRO una aclaración 😳 yo no hablo MAL de ti , ni te CRITICO a ti , hablo de tu TRABAJO COMO “ACTOR” que es bastante mediocre por cierto 🤡 lo mío no es HATE es la VERDAD que no quieres aceptar. — Krzysztof Raczyñski (@kristoffdice) May 11, 2022

Tras varias horas de haber publicado el tweet, Omar Chaparro tomó la misma red social y aunque no mencionó a Kristoff, se cree que el post fue dirigido para él, “Odiar es fácil, estar enojado es fácil, lo complicado es perdonar y decirle a alguien que l@ amas”, escribió el actor mexicano.