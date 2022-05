Las dedicatorias más emotivas de los famosos por el Día de las Madres

Este 10 de mayo México celebró el Día de las Madres, una fecha que destaca la loable labor de muchas mujeres dedicadas a sus hijos de manera abnegada. Muchas celebridades recurrieron a las redes sociales para felicitar y elogiar a sus progenitoras, tanto con fotografías nostálgicas como con mensajes emotivos.

Otras madres de la farándula celebraron la ocasión también con las imágenes de sus hijos y los obsequios que recibieron. Además compartieron palabras de alegría y orgullo por ejercer esta faceta tan importante, algunas de ellas por primera vez.

Andrea Legarreta

La presentadora y actual juez del reality show Las estrellas bailan en Hoy posó junto a sus hijas, fruto de su matrimonio de más de 20 años con el cantante Erik Rubín. Sonriente y abrazada a sus dos retoños, expresó: “Ellas… Mi sueño hecho realidad… El motivo por el cual mi realidad es maravillosa!! Mis amores eternos… Mi luz… Mis compañeritas y maestras de vida… Mi mayor orgullo… El brillo de mis ojos y el motivo de mis más grandes sonrisas… El ritmo de mis latidos… Gracias por elegirme como su mamá!! Soy MUY FELIZ de ser su má!!

Carlos Rivera

El protagonista de “José, el soñador”, mostró a su madre en una fotografía que emocionó a los seguidores. “Tú, qué entre las rosas tu belleza siempre triunfa… Mamá, eres tú… Eres tú mi mamá… Esta canción dejó de ser solo de mi mamá y ahora es de todas las mamás del mundo. Feliz día de la madre a todas las mujeres que tienen la dicha de serlo. Te amo con mi alma entera mamita”.

Marjorie de Sousa

La villana de la exitosa telenovela “La desalmada” celebró por partida doble, ya que en su natal Venezuela, el Día de las Madres se festejó este domingo 8 de mayo. La rubia celebró por cuarta vez esta ocasión especial junto al pequeño Matías, fruto de su relación con el también actor Julián Gil. “Tu me cambiaste la vida!!! Mi Mati te amo con todo mi ser, eres el mejor regalo, tu mi todo, tu mi cielo entero. GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS por regalarme ser tu mamá. Gracias, mamá por tanto por enseñarme y regalarme tantos momentos de vida, te amamos @marigloriarivas feliz día manitas bellas”.

Diego Boneta

El protagonista de la serie Luis Miguel aprovechó la ocasión para presumir a su joven y bella madre en un día que, según expresó, celebra a diario. “Mother’s Day is everyday for this one!”, escribió el actor, sumando de inmediato reacciones de amistades y fanáticos. Varias admiradores compartieron emojis de corazones y elogiaron a “la suegra”.

José Ron

El galán de “La desalmada”, quien además prepara la telenovela “Mujer de nadie”, se mostró emocionado con la celebración del Día de las Madres. Junto a una fotografía con su progenitora, escribió: “Honra y Ama a tus Padres… Hoy celebramos a nuestras mamás, pero en realidad todos los días debemos entregarles y regalarles lo mejor de nosotros. Muchos tenemos la fortuna de que sigan a nuestro lado, pero para otros no es la misma realidad. Así que valora su presencia , Quizá mañana sea demasiado tarde. No esperes un día para expresar tu agradecimiento y amor por ellos! Feliz día a todas las mamás y por supuesto a mi jefecita! Te amo Ma”.