Luisito Comunica y Lele Pons: Este fue el comentario del youtuber que dio inicio a la disputa

El comentario de Luisito Comunica que revolucionó las redes sociales data desde finales de abril cuando asistió como invitado al programa de Gaby Meza trasmitido a través de Youtube. Aunque la entrevista del empresario mexicano tenía como objetivo narrar su experiencia como actor de doblaje en “Sonic 2″, salió a relucir una anécdota junto a Lele Pons que no fue del agrado de la cantante venezolana.

El influencer de 31 años aseguró que cuando vio por primera vez a la modelo se acercó para saludarla, pero para su sorpresa ella le dijo que no hablaba español.

“En ese entonces Lele Pons no se había puesto la playera de soy latina, todavía era viner y se mostraba como hablo inglés, soy estadounidense. Entonces digo... ‘ella es Lele Pons la voy a saludar, ya que yo creí haber escuchado por ahí que ella era venezolana y debe hablar español. Llego saludando y me dice Sorry I don´t speak spanish y siguió en su teléfono”, mencionó el youtuber durante la entrevista.

Aunque en ese momento todo quedó allí, años después el empresario se sorprendió al ver como la cantante se posicionó en la industria artística como figura latina. “Esta tremenda es latina cuando le conviene”, expresó Luisito Comunica.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el influencer aseguró que dicho comentario no fue nada más que una “anécdota chistosa” y que no tenía ninguna intensión de criticar a la Lele Pons.

Lele Pons reaccionó en Radio Divaza al comentario de Luisito Comunica

Durante la entrevista con La Divaza y La Jose la cantante aseguró que la historia de narró el youtuber no es real y que incluso nunca lo había visto en persona.

“No, eso nunca paso, eso no es verdad. La gente que me conoce a mí sabe que cuando yo conozco a alguien nuevo estoy dispuesta a saludar y hacer TikTok. Estaba en shock”, expresó la intérprete de “Se te nota”

A pesar de las disculpas que Luisito Comunica le envió personalmente, la también humorista tildó de “horrible” la anécdota.

“Para mí un hombre que habla mal de una mujer para solamente querer ser chistoso es horrible... porque tú no me conoces no sabes nada de mi vida y no tienes derecho a etiquetarme”, aseguró Lele Pons.

Por último, antes de finalizar su visita a Radio Divaza le pidió que saliera a desmentir el “falso” comentario, pero hasta el momento el youtuber no se ha pronunciado nuevamente.

