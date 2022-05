Manelyk y Carlos Speitzer sorprendieron al jurado de “Las estrellas bailan en Hoy”

“No les creo nada de lo que hacen”. Con esa contundente opinión cerró el debut de Manelyk González y Carlos Speitzer en el reality show “Las estrellas bailan en Hoy”. Pero la pareja no desaprovechó la segunda oportunidad para sorprender al público y a los jueces Andrea Legarreta, Latin Lover y la bailarina Ema Pulido.

“Las críticas siempre vienen bien, son constructivas, no entendimos algunas partes”, dijo el famoso sobre las palabras de la profesora de baile. Sin embargo, se mostró emocionado con el reto de bailar salsa en su segunda presentación. Manelyk por su parte expresó inconformidad con la evaluación de Pulido, ya que dio solo 5 puntos y otros 6 de puntaje a otra pareja que, en su opinión, no se esforzó durante los ensayos.

Aunque la influencer y el actor comenzaron con el pie izquierdo, Spitzer admitió que existe química con su compañera. “Amor y odio, el tema de estar bailando”. Manelyk se vio confiada en esta segunda presentación y aseguró que su permanencia en la competencia solo dependerá del público. “No depende de mí ni de Carlos, estaremos hasta que ustedes quieran”.

Andrea Legarreta fue la primera en opinar tras el baile de la pareja, una de las favoritas del realiy show. “Es evidente la sensualidad, la química, la belleza. Mane, te ves espectacular, tu eres una guapura... Siento que a ustedes dos les tienen que exigir más porque traen todo ¿por qué no se me van una rayita más arriba? A mi me encantan pero sin duda quiero ver más de ustedes”.

Ema Pulido , quien criticó con contundencia el baila anterior de Manelyk y Carlos, esta vez elogió los movimientos de Mane. “Ya por eso te debería dar 10″, dijo en alusión a la química de la pareja. “En un solo instante, cómo te acoplas, te fundes con la música, y así debe ser todo tu lenguaje”. A Manelyk le recomendó no ver al piso y más a su compañero. “No me pareció tan feo, creo que van por buen camino los dos, no es suficiente, pueden dar mucho más, tengo mucha fe en ustedes dos”.

En las redes sociales, el público reaccionó de manera diversa. Mientras algunos aseguraron pronosticaron el triunfo de la pareja en la tercera temporada, otros se mostraron decepcionados con el show en la pista, “No bailan nada salsa” y “Dudo que ganen con ese parejo, lo de él definitivamente no es la salsa”, opinaron.