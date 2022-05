Silvia Pinal regresa al teatro pero critican a su familia por “explotarla” en su estado

La primera actriz de 90 años, Silvia Pinal anunció su regreso al teatro a inicios de este año y desde que fue la conferencia de prensa de la obra de teatro “Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!” a la artista se le notó algo desorientada. Esto molestó a sus seguidores y la actriz preocupó a los internautas por su estado de salud. No obstante, los productores de la puesta en escena dijeron sentirse muy contentos de que Pinal participara en la obra.

Silvia Pinal. Silvia Pinal. / Foto: JDS. (Jds.mx/EMME)

Fue el 8 de mayo el día del estreno de “Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!” en el cual Silvia Pinal tuvo su gran regreso a los escenarios. Conforme con las imágenes que TV Notas tomó de la obra se puede notar que la actriz se encuentra muy cansada. Asimismo, el medio reportó que en todo momento Pinal sale sentada ya que no le es posible caminar.

La primera actriz regresó al teatro este fin de semana

En la misma línea, el sillón en el que aparece Silvia Pinal en toda la obra tiene ruedas para poder moverse fácilmente. Por su parte, el periodista Gustavo Adolfo Infante criticó severamente las primeras imágenes de Silvia en la silla de ruedas en la obra. “Perdónenme pero no puede ser posible que Doña Silvia Pinal termine así en esta pinchurrienta obra con esa escenografía”, dijo el comunicador.

Esta noche #SilviaPinal estará con amigos y la Prensa, los que la aman, respetan y quieren. Este Homenaje en Teatro es su Decisión de estar cerca de su Público. Quienes hacen daño con sus Comentarios y Mentiras que Dios los Bendiga!!! @ChapoyPati @marcosilva_tv @ERNESTOBUITRON pic.twitter.com/1GNsPgMHJ4 — Ivan Cochegrus (@ivancochegrus) May 11, 2022

Finalmente, los internautas opinaron al respecto con comentarios como: “No deben exponer de esa forma a la gran Silvia Pinal”, “Esto es abuso a un adulto mayor y es un delito” y “Pobre Doña Silvia”. “Esto no es lo que Silvia Pinal se merece para retirarse del medio artístico y no me salgan los hijos con que: Mi mamá necesita el dinero porque cuánto le pueden pagar en esta obra de teatro que parece que la escenografía la pinté yo”, sentenció Gustavo Adolfo.