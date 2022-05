Camilo y Evaluna no bautizarán a su bebé Índigo

Conforme con el medio estadounidense E! News, los cantantes Camilo y Evaluna Montaner no bautizarán a su hija Índigo. Y que la fuente reveló que los padres de la bebé decidieron que solamente harán una ceremonia en una iglesia cristiana en Miami, Florida en la cual presentarán a su bebé a Dios. Se sabe que en esta ceremonia solamente estarán presentes Evaluna, Camilo, su hija y el pastor que los casó que se llama Rich Wilkerson Jr.

Cabe mencionar que Evaluna Montaner es cristiana al igual que Camilo y es por ello que tomaron la decisión de no hacer un bautizo tradicional para Índigo. En esta ceremonia que celebrarán los Montaner-Echeverry no se requieren padrinos ni madrinas para el bebé ya que en la religión cristiana no existen estas figuras.

Camilo y Evaluna demuestran su amor en las redes sociales

En los días recientes la pareja más popular de momento, Evaluna y Camilo compartieron videos en sus redes sociales de ellos siendo buenos padres. Y es que fue Evaluna quien primero publicó un video de Camilo cargando a su bebé y bailando la canción Pegao para arrullarla. “El amor de mi vida pegao al amor de mi vida”, escribió la cantante en la leyenda del post.

Como “venganza” y de una forma tierna Camilo subió un video en el cual se puede apreciar su video con Índigo y un video en el cual sale su esposa cocinando. Por último, como felicitación del día de las madres el artista le dedicó una escrito a Evaluna diciendo, “Feliz primer día de las madres. Naciste para serlo. Me acuerdo cuando recién nos conocimos y me decías que tu sueño más grande era esto que estás viviendo en este momento. Dios no se equivocó en dejar a Índigo en tus manos”.

