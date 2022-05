“Gomita”: con este baile sorprendió en “Las estrellas bailan en Hoy”

La segunda semana de la nueva temporada del reality show “Las estrellas bailan en Hoy”, ha estado llena de emoción y sorpresas. Una de las parejas de famosos más comentadas por el público y los jueces está integrada por “Gomita” y el actor Miguel Martínez, quienes ya se perfilan como posibles ganadores de la competencia.

La primera presentación combinó varios ritmos incluyendo reguetón. La pareja recibió comentarios positivos de los jueces Andrea Legarreta, Latin Lover y la exigente bailarina Ema Pulido, quien sustituye a Lola Cortés en esta tercera edición. “Me atrevo a decir que ustedes son una de las parejas más fuertes de la competencia”, dijo Lover, mientras que Pulido aseguró que van por buen camino.

Este miércoles 11 de mayo, Gomita y Miguel regresaron al escenario y volvieron a sorprender. Los dos famosas quienes participan en la telenovela “Vencer la ausencia”, dedicaron su baile de salsa a las madres en plena gala de homenaje a las progenitoras. “Mamá, esto va por tí, hoy nada más venimos a bailar por eso”, dijo la youtuber.

Durante los ensayos, Gomita no pudo contener las lágrimas al hablar de las burlas que sufrió por su sobrepeso. “Tienes en tu cabeza a muchas personas que te dicen que no puedes y que por tu peso nunca vas a estar donde quieres estar... todo me lo puedo operar pero el ángel, el carisma y las ganas que tengo de salir adelante, esas no se operan”.

Latin Lover los volvió a elogiar tras su presentación espectacular. “Las parejas que generalmente hacen un primer baile bueno luego se desinflan pero a ustedes no les pasó eso, ustedes se crecieron. Muy bien trabajo”. Andrea Legarreta fue contundente: “Aquí tenemos a nuestros finalistas, yo creo”, dijo tras felicitarlos por lucirse en el escenario.

Ema Pulido por su parte hizo nuevas críticas a la pareja. “Esta es una coreografía muy básica. Sé que los están preparando para crecer, ojalá, porque me gustaría verlos crecer. Quisiera que aprendieras a caminar y tu presentación no fuera con esos zapatotes de jazz porque la salsa tiene también sus zapatos que hablan, el vestuario habla, tienen que mejorar su presentación”, dijo la bailarina.

Otra de las parejas que se presentó esta segunda semana fueron Lis Vega y Raúl Magaña, quienes no han logrado convencer a los jueces. Latin Lover consideró que la cantante y bailarina no se lució en escenario pero ella no se contuvo y se defendió de las críticas hacia su compañero. “Él me está cuidando y mi deber es cuidarlo. Estamos agarrando el paso, con cariño, humildad, con muchas ganas, porque queremos estar en la final, pero yo no le puedo exigir a él más de lo que sea capaz de dar”.