Bad Bunny tendría dos novias y estaría en una relación abierta

El cantautor puertorriqueño de 28 años de edad, Benito Antonio Martínez Ocasio mejor conocido como Bad Bunny, se encuentra más enamorado que nunca de su novia Gabriela, a quien conoció en 2017, mientras se encontraba en una cena en su natal Puerto Rico.

Pero fue hasta 2020, donde por medio de una entrevista para la revista Rolling Stone, habló por primera vez de su relación con Gabriela Berlingeri.

“¿La gente realmente piensa que estoy pasando la cuarentena solo?, ¡No! Estoy con alguien, ella es muy especial en mi vida. Esta cuarentena me ha hecho entender que es la mejor compañera que puedo tener. Estoy feliz con ella. La gente no sabe que me ha ayudado mucho en aspectos emocionales cuando más lo necesitaba”, compartió el intérprete de ‘Callaita’.

Pero al parecer, todo eso quedó atrás, debido a que hace un par de meses, comenzaron los rumores sobre una posible relación abierta entre Benito y Gabriela, ya que, en enero de 2022, compartió un video a través de Instagram, donde se puede ver a su actual novia y al actor Mario Casas vacacionando juntos mientras Bad Bunny se marchaba para alistar todos los detalles de su nuevo álbum.

Tras una serie de videos, donde se pudo ver a Gaby junto a Casas, se compartió un último clip donde Bad Bunny regresa y ambos protagonistas se despiden con un beso en los labios, pero al final, se muestra una nueva toma y todo fue un sueño, y con esto llegó el lanzamiento del disco ‘Un Verano Sin Ti’.

Días más tarde, una usuaria en TikTok, podría haber confirmado la teoría y Bad Bunny sí estaría en una relación abierta e incluso mostró la evidencia y se podría tratar de la usuaria en Instagram @delmarvickyz, ya que ha compartido varias fotografías donde se le puede ver usando prendas del reguetonero.

E incluso, la usuaria se dio a la tarea de recopilar varias fotografías donde se puede ver a Gabriela junto a la supuesta nueva novia de Bad Bunny, por lo tanto, se cree que está en una relación abierta y tiene dos novias.