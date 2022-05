Chiquis Rivera, con poca ropa y bañada en miel para la portada de su nuevo disco “Abeja reina”

“¡Todo valió la pena!”. Chiquis Rivera presumió el resultado de su sesión de fotos para la portada de su nuevo disco “Abeja reina”, que fue presentado en todas las plataformas digitales este 12 de mayo. Además mostró los detalles de transformación y el detrás de cámaras que reveló los momentos más incómodos de la grabación.

Bañada en miel y luciendo una corona brillante, Chiqui posó con su atuendo dorado, mientras el equipo le arrojaba más del pegajoso líquido en su cara, brazos y el cabello, a tal cantidad que varias gotas cayeron en sus ojos. “Debes lavarlos ahora mismo”, le sugirieron cuando la diva avisó que no podía ver con claridad y las gotas de miel seguían cayendo por su rostro.

El estilismo estuvo a cargo de Tony Wonderhandsss y el maquillaje en tonos dorados fue realizado por Jessica Castellanos, detalló Chiquis en un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales. Los fanáticos elogiaron el resultado y dijeron esperar con ansías el lanzamiento del álbum con un total de 18 temas incluyendo un intro.

Bienvenidos a mi cuarto capítulo... no fue fácil, hubo muchos que no creyeron y que quizás jamás crean pero la diferencia es que la diferencia es que hoy yo sí creo en mí”. El disco presenta temas como “Entre copas y besos”, “Cuando me amarán” y “Quiero amanecer con alguien”. “Es un un disco fuerte, poderoso, es como me siento, empoderada, realizada en cuestión de mi música, me siento diferente”, dijo en conversación con La Opinión.

La famosa detalló en una entrevista con Telemundo las razones del nombre de este álbum “Abeja reina”. ““Hay toda una historia detrás de sus alas, que no pueden volar porque sus alas son muy pequeñas para su cuerpo, pero vuela”, dijo refiéndose también a los momentos difíciles de su vida que ha logrado superar. Algunos de estos son contados en su libro Invencible, como su tormentoso matrimonio con Lorenzo Méndez.

El cantante desestimó las revelaciones de Chiquis en su biografía y descartó leerla. “Mi corazón está limpio, mi conciencia está cien por ciento limpia y le mando mucho, mucho amor, la verdad; y la perdono, la perdono en verdad, qué bueno que ahorita esté feliz”, dijo en una entrevista para el programa Ventaneando. Además afirmó haber “pasado la página” y mucho más cerca de firmar el divorcio. “Ya todo está cerrado”, reiteró.