¡Entre lágrimas! Kourtney Kardashian rompe el anillo de compromiso de Travis Barker

La relación entre Kourtney Kardashian y el baterista Travis Barker está cada vez más sólida. No solo preparar la boda más esperada del año, si no que revelaron sus planes de convertirse en padres nuevamente, durante un reciente episodio del reality show “The Kardashians”.

En el programa disponible en la plataforma Hulu, la famosa dio detalles de su relación y un momento incómodo que vivió cuando estaba haciendo algunas tareas domésticas. Todo sucedió cuando su madre, Kris Jenner notó la ausencia del enorme anillo de compromiso que entregó Travis a finales de 2021 en una romántica ceremonia en Montecito.

Kourtney explicó la verdadera razón por la que estaba ocultando su mano izquierda. “Lo estoy cubriendo porque en realidad se está arreglando”, explicó sobre el anillo. “Estaba sentada en el piso doblando la ropa y me quité el anillo y lo puse a mi lado en el piso, entonces tuve que buscar algo arriba en el armario, y cuando bajé lo pisé”.

La matriarca Kris no pudo ocultar su asombro y preguntó de inmediato: “¿Rompiste tu anillo de compromiso?”. Kourtnet insistió en que se trató de un accidente, un momento que consideró muy triste y que la hizo sentir horrible, que la hizo llorar de manera histérica y durante varias horas dentro de su armario, destacó en el programa de Hulu.

Kourtney Kardashian y Travis Travis confirmaron su relación a principios de 2021 y apenas unos meses después sorprendieron con una romántica ceremonia de compromiso en una de sus playas favoritas en California. Ambos vistieron de negro y se abrazaron frente al mar, rodeados de velas blandas y de rosas rojas. Kris y algunas de sus hermanas estuvieron presentes y se emocionaron con el momento.

La socialité, de 43 años y madre de tres niños con su expareja, el empresario Scott Disick, se ha mostrado más enamorada que nunca. “Kravis para siempre” escribieron en el video donde mostraron el enorme anillo de compromiso que según expertos podría superar el millón de dólares. No es la única joya que muestra el amor de la pareja, ya que la socialité ha dejado ver en su dedo meñique un anillo de diamantes que forman entre sí el nombre de su amado.

La pareja no ha confirmado la fecha de su boda, y ahora parece estar más enfocada en el tratamiento de fertilización in vitro que iniciaron para poder tener un bebé. Sin embargo, se divirtieron a lo grande con una ceremonia improvisada en Las Vegas donde se dieron el “sí” ante varios testigos y la presencia de “Elvis Presley”. Sin embargo, la unión no fue legal ya que no contaron con la licencia matrimonial.