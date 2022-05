Kendrick Lamar lanza su disco Mr. Morale and the Big Steppers

El día de hoy el rapero Kendrick Lamar lanzó su nuevo disco titulado “Mr. Morale and the Big Steppers” y sus fanáticos están más que contentos. Y es que desde hace 5 años el artista no sacaba un disco nuevo, siendo “Damn.” su último álbum el cual fue todo un éxito. En esta ocasión el cantante está presentando un material que contiene canciones como: “Worldwide Steppers”, “Die Hard”, “Rich Spirit”, “We Cry Together”, entre otras.

En la portada del disco sale el cantante acompañado de una mujer y ambos se encuentran en un cuarto. Los colores que predominan en el arte de “Mr. Morale and the Big Steppers” son el beige, el blanco y el color café. En la fotografía Kendrick Lamar está utilizando una corona de espinas blanca que podría estar haciendo referencia a la religión católica.

Regresa Kendrick Lamar con una nueva vibra

Asimismo, el la imagen Lamar y la mujer que lo acompaña están cargando a dos niños pequeños y hasta el momento no se sabe si se trata de la familia del cantante. Fue el 18 de abril el día en el que Kendrick emocionó a todos sus seguidores con la noticia de que el 13 de mayo de este año lanzaría un nuevo material. Conforme con los comentarios de los usuarios en las redes sociales, muchos han dicho que “Mr. Morale and the Big Steppers” podría ser el álbum del año.

Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar y Mary J. Blige. IDr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar y Mary J. Blige. / Foto: Ronald Martinez/Getty Images. (Ronald Martinez/Getty Images)

Finalmente, este año Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar fueron los encargados de presentarse en el Medio Tiempo del Super Bowl. Por su parte, Lamar apareció con varios bailarines como acostumbra y cantó uno de sus éxitos más grandes llamado: “Humble”. Como dato final, en 2018 Kendrick Lamar se convirtió en el primer artista no adscrito a la clásica en ganar un Premio Pulitzer en la categoría musical, esto por su disco “Damn.”

