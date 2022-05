“La casa de los famosos”: El Potro confiesa por qué se separó de Michelle Vieth

La segunda temporada del reality show “La casa de los famosos” arrancó de manera polémica. Apenas llegaron al programa, varias celebridades ya han dado de qué hablar por sus comentarios hacia otros o revelaciones de su vida personal.

Uno de los que ha llegado a la competencia con la promesa de triunfar es el actor mexicano Luis Potro Caballero, quien también participó en el reality Acapulco Shore y Las estrellas bailan en Hoy. El galán ha dejado ver su faceta más humana y se atrevió a hablar de su vida sentimental, confirmando ademá su romance con la actriz Michelle Vieth.

“Estuve con ella guey”, le dice a Eduardo Rodríguez con quien compartía la hora del gimnasio. “¿Y qué tal? le contesta su compañero. “Bien. Es buena onda, es buena mujer. Duró como un año”, dijo Potro sobre la relación que ambos mantuvieron en secreto durante un tiempo hasta que finalmente confirmaron su amor en pleno magazine “Tu casa TV” donde fueron compañeros.

Potro además reveló las razones del truene que poco después sorprendió a los fanáticos. “Se salió de control también. Su exmarido, guey, la tiene amenazadísima, es feo”. Ante la tensión de la situación, Caballero dijo temer por su vida. “Mi paz mental es lo más importante, ya yo estaba como ´me van a matar guey, cambié de coche, me amenazaban”, afirmó.

Potro y Michelle Vieth se conocieron en el magazine de TV Azteca, Tu casa TV. La actriz de telenovelas como “Amigas y rivales” y “Mi pequeña traviesa” pareció entonces darse una nueva oportunidad en el amor, tras el polémico juicio contra su exesposa, el también actor Héctor Soberón a quien acusó de haber filtrado un video íntimo. También protagonizó un polémico divorcio con el torero Christian Aparicio.

La prensa local indicó que Aparicio habría amenazado a Luis Caballero al enterarse del romance que tenía con Michelle Vieth, 14 años mayor. Ambos famosos mantuvieron su amor bajo perfil aunque finalmente decidieron separarse debido a las presiones, y la actriz decidió regresar con el padre de sus hijos. Potro entonces pidió a la prensa respetar la decisión de Vieth.

Luis Caballero es uno de los 17 participantes en la segunda temporada de La casa de los famosos. Se presentó como un “latin lover” y un maestro de la seducción. “Nunca me ha fallado nada, donde pongo el ojo, pongo la bala. Me gusta cualquier tipo de mujer, no tengo un estilo, simplemente con que respire y esté completa es más que suficiente”, expresó el famoso quien además dijo tener estrategias “ya que sabe de qué va el rollo y ser un hombre de realities”.