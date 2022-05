Qué se sabe de la segunda temporada de “Bienvenidos a Edén”

El final de la primera temporada de la serie española “Bienvenidos a Edén” fue inesperado y dejó muchas interrogantes que podrían resolverse en una próxima secuela. No son pocos los espectadores que elogiaron la trama reclamando la segunda temporada con más detalles de la inquientante historia en este supuesto paraíso.

Belinda sorprende en el papel de “África”, una influencer con miles de seguidores en las redes sociales que se suma a la misteriosa invitación a una fiesta exclusiva en una remota isla para promocionar una bebida premium. Todo se sale de control y termina secuestrada junto a otros jóvenes Charlie, Zoa, Aldo e Ivón, quienes son engañados con la espera de un barco que nunca llega.

Las traiciones están a la orden del día en esta organización dirigida por Astrid (Amaia Salamanca) y Erik (Guillermo Pfening), quienes esconden varios secretos que podrían ser revelados en la secuela, entre estos la identidad de Isaac, el niño que convive en la isla y una misteriosa mujer.

“Necesito la segunda temporada de Bienvenidos a Edén, por favor” y “Buenísima, necesito la segunda temporada. Espero que Netflix no se tarde un año para la próxima”, fueron algunos de los mensajes de los fanáticos en las redes sociales. La plataforma de streaming, sin embargo, no hah confirmado la secuela, aunque tampoco la ha descartado.

Cada personaje es esencial en esta historia que ha se posicionado como uno de los títulos más vistos en Netflix. Belinda describió además su papel “Africalux”, uno de los más peculiares en la trama. “Ella empieza muy graciosa, ella es una influencer muy famosa con muchos seguidores. Basa su felicidad y quién es con todos esos seguidores, y al final se da cuenta no solo ella, si no todos nosotros, que la vida perfecta de las redes sociales no existe. Creo que es un gran mensaje que al final África va descubriendo en Edén”.

Luego habló de la experiencia en el set. “Todas las secuencias las amo, Desde que llegamos Edén y andamos. yo tenía unas botas con un tacón que no podía, pero como África nunca pierde el estilo nunca se las quitó“. La escena donde el personaje le tocó andar descalza entre las brasas al punto de casi quemarse, fue una de las favoritas de Belinda. “Fue un antes y después en África, se muestra que ella muestra sus sentimientos por primera vez en la serie”.