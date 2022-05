Esteban Loaiza sostiene relación con chica Trans

En entrevista exclusiva con ‘Chisme no Like’, una la chica Trans llamada Valentina Hernández, confesó que tuvo un amorío de 5 meses con el ex esposo de Jenni Rívera, Esteban Loaiza.

La chica indicó que a través de la red social Instagram tuvieron una relación cariñosa, en la que, a través de video llamadas intimaban, desnudándose en la pantalla.

“Desde el inicio supo que yo era una chica trans, siempre coloco videos y fotos defendiendo esta comunidad y además yo siempre fui muy abierta para él, nunca le oculté nada”. Dijo Hernández durante la entrevista.

Continuó indicando que él nunca se opuso o se negó a estar con ella, “Me dijo que eso (ser chica trans) no le importaba, ya que estábamos en pleno siglo XXI y es común ver este tipo de cosas.

Durante la entrevista se mostraron unas capturas de pantalla en las que Stevan le decía que era bella y que cuantos años tenía, y Valentina le responde “Si, tengo 22 años” de esta manera empiezan sus conversaciones.

“Yo fui muy fanática de Jenni Rivera, y que me siguiera su último amor es algo que me sorprendió, al inicio no me lo creía, ya que siempre hay cuentas falsas y su perfil no tenía nada que lo indicara como cuenta oficial, hasta que me hizo video llamada y ahí confirmé que sí era él”

Fue tanta la atracción que tuvo hacia ella, que la incitaba a ir a México para conocerla, ya que Hernández vivía en estados unidos y el ex jugador de Béisbol, no podía viajar hasta donde ella se encuentra.

“Siempre hablaba de la posibilidad de vernos y viajar a Cancún, pero él nunca habló de reunir y pagarme el viaje, y pues, yo no puedo ir a conocer a alguien y cubrir todos los gastos, si él es quien se interesó, debe ser quien pague la cuenta”.

Con respecto a cómo terminó su relación, enfatizó que “Yo empecé a salir con alguien, además nunca nos conocimos y yo no puedo mantener una relación a distancia con alguien que ni si quiera conozco”, indicó.

Valentina también reveló que el motivo por el que dio a conocer este romance era porque quería tener su momento de fama, “Siempre vivimos de farándula, quería darme a conocer y ser una noticia más” finalizó.