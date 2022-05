“Las estrellas bailan en Hoy”: esta es la primera pareja eliminada

La segunda semana de esta nueva temporada de la competencia “Las estrellas bailan en Hoy” finalizó de manera sorpresiva. Tras la gala y la votación del público, se definió a la primera pareja que abandonó el popular reality de baile.

Las dos parejas con más votos y que están salvadas son Olivia Collins y Oscar Medellín, y el trío integrado por Bárbara, Aarón y Juan. Albertado como invitado del jurado decidió dar su voto de salvación a Yulianna Peniche y Alfredo Tame, quienes gritaron de la emoción y corrieron al camerino. Lis Vega y Raúl Magaña, también evitaron la eliminación, pero Marisol Terrazas y Cesar Ureña abandonaron la competencia.

“Estoy sorprendida, no pensé que me iban a eliminar y menos con un baile tan sexy, pensé que esto iba a funcionar. Me voy un poco triste, porque hice muchas amistades”, dijo la famosa quien además elogió a su compañero Ureña.

El público también opinó en las redes sociales, algunos a favor y otros apoyando la salida de la pareja. “Qué injusto!! El no tenía la culpa de la pareja que le tocó” y “Esta pareja me gustaba pero la verdad es que si fueron los que peor bailaron en el duelo de eliminación, Marisol se vio muy preocupada y como que se le olvidaban los pasos”.

Tensión en la pista

A medida que avanza la competencia y crecen las expectativas del jurado, la tensión crece entre los participantes. Esta semana Olivia Collins y la influencer Manelyk protagonizaron una discusión que dividió la opinión del público.

“Lo que pasó es que me corrió de su ensayo. Yo ya había tenido algunos problemitas con Violeta Isfel y Raymix, porque sí, uno quiere sus horarios de ensayo porque son los únicos que tiene, pero creo que hay modos para decir las cosas , y me corrió horrible, literal me corrió, entonces no sé, tantica educación”, afirmó Manelyk.

Olivia Collins se defendió hablando de su disciplina y sus años de carrera. “Tengo una carrera que me respalda... soy puntual. Le estoy pidiendo que por favor se vaya y me dice ´tranquila´, tranquila no nena, hay respeto, hay categorías”. Luego contestó a los comentarios de la influencer quien aseguró que la actitud de la actriz se debió a posibles cambios hormonales y a que “está en sus días”.