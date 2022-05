Selena Gómez debutará en Saturday Night Live

“Mamá, creo que lo logré. Tan agradecida y emocionada”. Con este mensaje la cantante y actriz Selena Gómez confirmó su debut como presentadora invitada de Saturday Night Live, este 14 de mayo. Así se unirá a una larga lista de celebridades que ha hecho su aparición en uno de los programás vistos en Estados Unidos, como Kim Kardashian, Jimmy Fallon, Amy Poehler, Tina Fey, Cameron Díaz y Gerald Buttler.

Selena dijo que además participará Post Malone como el invitado musical. De inmediato se sumaron las reacciones de fanáticos que esperan con ansías el programa. “Solo sabemos que esto será ICÓNICO. ¡No puedo esperar!” escribió un seguidor mientras que la madre de la actriz, Mandy Teefey, expresó: “Vas a ser dueña de esto ¡Lo has superado amor.Su ami

Su amiga, la ganadora del Grammy, Camila Cabello, también reaccionó con la frase “YESSSS BITCH”. Todos celebraron este logro en la carrera de Gómez quien sigue el ejemplo de otras celebridades que se ha lucido con graciosos e impechables monólogos, entre ellos Steve Martin quien se ha presentado en el programa al menos 15 veces, un poco menos que Alec Alec Baldwin; y Martin Short quien ha estado en el show unas tres veces.

“En primer lugar son leyendas y constantemente me hacen reír. Me hacen sentir incluída, me leen las noticias todos los días, solo me dan consejos, son los mejores”, dijo la famosa en una pasada entrevista en Live With Kelly and Ryan. La estrella dijo estar tratando de aprender lo máximo de Martin al igual que con Short mucho antes de aceptar este reto.

“Me han enseñado mucho sobre la comedia. ¡Tienen un humor que ya no existe! Es el mejor. Me encanta ver lo que hacen, ser parte de ello y tratar de estar a la altura”, dijo Gómez en el programa Late Night With Seth Meyers, según citó US Weeekly.

Selena protagonizó recientemente una polémica por supuestamente burlarse de la esposa de su expareja, el cantante Justin Bieber, Hailey. Todo comenzo con un video publicado por la modelo en TikTok donde compartió varios consejos para el cuidado de la piel. Al poco tiempo, Selena hizo lo propio con una grabación sobre su rutina facial, incluso levantando las cejas y otros gestos que muchos pensaron imitaron a la de la modelo. Selena negó haberse burlado de Hailey pero al mismo tiempo pidió disculpas por la controversia.