“El susto de mi vida”: Paulina Goto saltó de taxi al sentirse en peligro

La actriz, cantante y compositora Paulina Gómez Torres, mejor conocida como ‘Paula Goto’, informó a través de su cuenta Twitter que tuvo que saltar de un auto en movimiento al sentirse en peligro.

Paulina comentó que el señor del taxi que solicitó a través de una aplicación, le había impedido abrir la ventana mientras realizaba el servicio. “Me subí al coche y bajé la ventana (siempre lo hago, pues me hace sentir más segura) y en seguida el conductor la subió y le puso seguro para que no pudiera bajarla, le pedí que me dejara bajarla de nuevo y quitara el seguro y me dijo que no. Le pedí que parara el coche, que me quería bajar y me dijo que no y ‘que no me iba a pasar nada’. Tuve que abrir la puerta y saltar, mientras el coche avanzaba”.

Publicó la actriz en su cuenta de twitter en horas de la madrugada el 14 de mayo, junto a la descripción del auto, un Nissan Versa color Rojo, que esperaba cerca de la calle Monrovia.

.🚨 @Uber_MEX @Uber_Support por favor tomen cartas en el asunto. Estoy bien GAD pero estoy muy asustada. Chicxs cuídense mucho y háganse caso cuándo sientan que algo no está bien. pic.twitter.com/bwBVhTdmK4 — Paulina Goto (@soypaulinagoto) May 14, 2022

Luego se puede observar otra imagen (publicada el mismo día en horas de la tarde), donde agradece a las personas que estuvieron pendientes de su estado, indicando además que estaba bien y ya estaba en contacto con el soporte de la aplicación utilizada para que tomara las medidas pertinentes, para que esto no se repita nuevamente.

“Decidí hacer pública mi experiencia, no con la intención de dañar a la empresa, sino con la intensión de que existan consecuencias para el conductor que me puso en riesgo y para que Uber aproveche la oportunidad y sea ejemplo para otras plataformas al mejorar la seguridad para sus usuarixs”.

Finalizó la compositora mexicana, quien además agregó, “No quisiera que ninguna mujer, ni otra persona sienta lo que yo sentí anoche. Estas situaciones pueden ser prevenidas”, dijo.