El último rey busca generar una nueva empatía en la pantalla alrededor de la figura de Vicente Fernández

Todo está listo para el estreno de la segunda temporada de El último rey, el hijo del pueblo, que pese a la gran polémica que se dio previo a su transmisión y la pugna legal entre Televisa y la familia Fernández, llega con una nueva historia a la pantalla chica. La serie, protagonizada por Pablo Montero, está basada en el libro El último rey de Olga Wornat, en la que se abordan momentos significativos de la vida, personal y profesional, del charro mexicano.

Uno de los personajes que marcó la primera temporada fue el de Gerardo Fernández, hijo el Charro de Huentitán, interpretado por el actor Jesús Moré.

“Mi idea es jamás juzgar a Gerardo o al personaje, sino justificarlo y entender porqué reacciona así ante determinadas situaciones. Me planteé mucho la situación de un Gerardo niño en el rancho, mientras el papá daba conciertos y Vicente -su hermano- con todas esas vulnerabilidades. También teniendo al hermano chiquito y él a cargo del rancho, así como defender y cuidar a la mamá y hermanos. Él tuvo que ser el inquebrantable, el duro, el fuerte y con el paso de los años convertirse en el administrador del rancho”, señaló Jesús Moré.

El actor reveló cómo viene el personaje para la segunda temporada, “viene todavía muy fuerte la participación de mi personaje. Creo que Gerardo, en esta segunda temporada, se observa como esa médula espinal de soporte en la familia. Creo que Gerardo independientemente de estas situaciones en el que al personaje se le ve un carácter muy duro e imponente, es el más consciente y organizado ante las situaciones difíciles”.

“Gerardo tiene muchas responsabilidades sobre sus hombros, no la tiene fácil y lo que he tratado de hacer es no juzgarlo y humanizarlo; lo veremos más vulnerable y humano que toca fibras fuertes. Habrá momentos de hermandad y de convivencia bonita entre los tres potrillos y la familia”.

— Jesús Moré