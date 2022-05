Conozca las 5 rupturas más escandalosas de Hollywood

Amber Heard es criticada por sus looks Instagram

Seis años después de su separación, las turbias y recientes acusaciones judiciales entre la actriz Amber Heard y Johnny Deap muestran la peor cara de los divorcios al estilo Hollywood. A continuación 5 casos emblemáticos.

Angelina Jolie/Brad Pitt

Brad Pitt y Angelina Jolie Angelina Jolie y Brad Pitt en una alfombra roja, previo a su separación

Los actores que se conocieron en la película Sr. y Sra. Smith y que durante 10 años formaron una de las parejas más admiradas y rentables de Hollywood se separaron en 2016, solo dos años después de contraer matrimonio oficialmente. En un principio Jolie acusó a Pitt de maltrato a su hijo Maddox y violencia física. Gastaron más de un millón de dólares cada uno en abogados. Sus seis hijos, tres adoptados y tres biológicos, quedaron inmersos en un mar de reproches mutuos.

Mia Farrow/Woody Allen

Mia Farrow y Woody Allen Mia Farrow y Woody Allen durante su explosiva relación

Fue uno de los escándalos más recordados de los ‘90, luego de 12 años de relación y 13 películas dirigidas por él y protagonizadas por ella. La pareja se conoció enq 1979. Tuvieron un hijo en 1987 y en 1991 Allen adoptó a los dos hijos menores de Mia, Moses y Dylan. Esta última, en 1992 y con apenas 7 años, denunció haber sido víctima de abusos sexuales por parte de su papá adoptivo. Meses antes, Farrow halló fotos íntimas de otra de sus hijas, Soon-Yi Previn, que tenía 21 años, en un cajón de Allen. En 1997, Woody Allen y Soon-Yi se casaron.

Kim Kardashian/Kanye West

Kim Kardashian Kanye West Kim Kardashian y Kanye West en la fiesta post Oscar de Vanity Fair en 2020

La socialité, modelo y empresaria y Kanye West se divorciaron a principios de marzo, pero la polémica por su separación no ha parado, principalmente porque el rapero no muestra disposición para aceptar la medida judicial. Para colmo el artista expresa rechazo de manera violenta hacia la nueva pareja de su exmujer y lo patenta en algunas de sus canciones. Por ejemplo, en Eazy dice: “Dios me salvó de aquel accidente para que pudiera patear el cul* de Pete Davidson”.

Kim Basinger/Alec Baldwin

kim basinger alec balwind Los peores momentos de la pareja llegaron con la separación y las peleas por la custodia de su hijo Ireland

En 2001 protagonizaron uno de los divorcios más sonados en Hollywood. Se habían conocido 11 años atrás durante la grabación de The Marrying Man y se hizo común para la prensa reportar los ataques de ira de Baldwin. El divorcio fue disputado por la custodia de su única hija Ireland. Las peticiones entre los actores para mantener la relación con su hija estuvieron en el ojo del huracán, sobre todo después de que un audio en el que Baldwin llamaba a su hija con algunos insultos se hiciera público.