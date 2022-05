Así fue el momento de angustia que vivió Kenia Os junto a algunos fanáticos

A través de su cuenta oficial de Instagram Kenia Os se dirigió a sus fanáticos con el objetivo que estos se pusieran en sus zapatos luego de ser avasallada por cientos de keninis en la entrada del hotel donde se hospedó durante su visita a Coahuila.

A pesar de lo receptiva que es la joven cantante con sus seguidores, en esta oportunidad la situación se salió de control tras su regreso de la presentación que ofreció en el Coliseo Centenario en Torreón, al punto de tener que abandonar el hotel luego de escuchar algunas personas buscando su habitación.

“Siempre les digo que los quiero y es increíble saludarlos, pero hay límites. Esto pone en riesgo mi seguridad y la de mi equipo”, mencionó.

Durante el live Kenia Os manifestó que había sido insultada por algunos fanáticos presentes en el hotel por no querer tomarse fotos junto a ellos a las 2:00 a. m. tras su concierto. La intérprete de “La noche” aseguró que no es problema que la esperen en distintos lugares, sin embargo, pidió respeto.

“Acabo de llegar de mi show y hay más de 100 personas afuera de mi hotel y ese no es el problema, no hay problema que vengan. A veces estoy en mi habitación y los escucho que están cantando [...] me gusta, estoy aquí, a veces lo escucho que están cantando, salgo y los saludo. Solo les quiero decir que quiero que se pongan un poquito en mis zapatos”, expresó la oriunda de Mazatlán.

Kenia Os sintió que podría estar en peligro

Durante el comunicado, Kenia expresó que muchos de los presentes la insultaron sin pensar que para ella es riesgoso estar en un grupo tan grande en el que no sabe quién realmente tiene buenas o malas intenciones ya que diariamente recibe mensajes de odio a través de sus redes sociales, incluso hasta deseándole la muerte.

“Yo no estoy 100% segura de que todas las personas que están allá afuera del hotel son personas que tienen muy buenas intenciones conmigo […] eso no se sabe y menos a estas horas. Todos los días yo recibo más de 100 mensajes de personas que me desean ojalá y me muera, ojalá y me vaya mal”, mencionó la joven.

