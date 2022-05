¡La nueva favorita de Marvel!: Elizabeth Olsen se sorprende ante el giro protagónico de su personaje en el UCM

Elizabeth Olsen, la actriz que saltó a la fama por su personaje de Wanda Maximoff, mejor conocida como Bruja Escarlata, es catalogada por los fans como la nueva favorita del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). El salto se dió luego de que Olsen protagonizara WandaVision, primera serie del UCM estrenada en su plataforma de streaming, Disney+.

Hay que recordar que la intérprete ha participado en varios proyectos hasta ahora, como lo son Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame, WandaVision y Doctor Strange in the Multiverse of Madness. En esta última entrega, de acuerdo a la reacción de los fans, Olsen simplemente arrasó en la pantalla grande. Los seguidores de los superhéroes refieren que su actuación fue sublime y básicamente opacó al resto de las participaciones del filme, que se estrenó el pasado 4 de mayo. También la calificaron como la nueva favorita de Marvel.

Sobre el tema, Elisabeth Olsen reveló que durante una entrevista con The Independent, que para ella es una completa sorpresa el giro protagónico que ha tomado su personaje dentro del UCM. “Solo me inscribí para hacer un par de películas, por lo que sigue siendo una sorpresa cuando quieren usarme para más proyectos”, puntualizó.

La intérprete de la Bruja Escarlata también agregó que se ha sentido “confundida con la suerte”que tuvo de que Disney quisiera realizar WandaVision “. Asimismo confesó que la responsabilidad de protagonizar el primer programa de televisión para el estreaming del ratón, la ponía nerviosa: “Cuando estábamos haciendo prensa para WandaVision, había este miedo total, y ahora tengo esta presión de nuevo conectándome con Doctor Strange . Simplemente no lo tenía como parte de esas películas de conjunto”.